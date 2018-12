Forense de Los Ángeles descarta que foto de Juan Gabriel en ataúd sea real [VIDEO]

El retorno de Juan Gabriel a los escenarios estaba previsto para el pasado 15 de diciembre, así lo anunció su exmánager Joaquín Muñoz, pero, el 'Divo de Juárez' no reapareció ese día y fue el mismo Muñoz quien se presentó en lo medios de comunicación para indicar que el intérprete de 'Amor Eterno' le habría dicho que le gustaría salir el 7 de enero de 2019, el mismo día de su cumpleaños.

Sin embargo, el pasado martes 18 de diciembre la revista "TV Notas" publicó en su portada una polémica y exclusiva fotografía en la que se veía, supuestamente, al 'Divo de Juárez' dentro de un ataúd y con algodones en las fosas nasales, al lado para que no quede duda colocaron una imagen del cantante vivo. Agregaron además que tenían el acta de defunción. El titular que usaron para la nota fue el siguiente: "¡Tristemente! Aunque a muchos nos ilusionaba pensar que Juan Gabriel regresara, tenemos la foto y el acta de cómo falleció".

En la nota realizada por la revista se indicó que la persona que envió tanto la foto como el acta de defunción abría pedido permanecer en el anonimato, además les mencionó que los rumores sobre la falsa muerte de Juan Gabriel se deben a simples intereses económicos.

Días después, Joaquín Muñoz, quien fue también pareja del cantante señaló que al cantante mexicano la publicación de la fotografía le habría parecido "una verdadera cochinada".

Hasta ese momento la autenticidad de la foto era cuestionada, pero Telemundo, a través de su programa 'Al Rojo Vivo' se refirió a la misma luego de haber conversado con la oficina del médico forense de Los Ángeles. "El departamento médico forense de Los Ángeles, que es la única autoridad que puede decir que es auténtica, nos dijo que esa imagen no forma parte del expediente oficial del cantante, por lo tanto, es documento y la foto no son legítimos", señaló María Celeste Arrarás, conductora del programa, antes de presentar una nota sobre Silvia Urquidi, gran amiga del cantante.

Telemundo se refirió a la supuesta fotografía de Juan Gabriel en un ataúd

Para Urquidi la foto es real, si bien no vio la misma instantánea vio otras muy similares. "Lo que si te puedo decir es que acá no hay ningún Photoshop, ni fotomontaje. No se dejen engañar por esos charlatanes", finalizó la gran amiga de Juan Gabriel. Tras estas revelaciones de parte de la institución de Estados Unidos, aún queda en duda para los fans si la muerte del cantante sea real.