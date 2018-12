Will Smith: El genio de Aladdín

Hace solo un par de meses, Disney remeció las redes sociales con el lanzamiento del primer teaser de la versión en acción real de su película Aladdín.

Y ayer volvió a desatar entusiasmo entre los seguidores, gracias a la publicación (en exclusiva) de las primeras fotografías de los actores por la revista Entertainment Weekly, en las que se aprecia, por ejemplo, a la estrella de esta nueva versión: Will Smith, interpretando al genio de la lámpara.

Junto al famoso actor, también se lucen en la portada del magazine, el actor Mena Masud, quien interpreta a Aladdín, y Naomi Scott en el rol de Jasmín.

La dirección de esta nueva versión con actores de carne y hueso de Aladdín está a cargo de Guy Ritchie (Sherlock Holmes), quien tiene el desafío de superar los 504 millones de dólares que recaudó la cinta original cuando fue lanzada en 1992. Esta vez, su estreno está previsto para mayo del 2019.

La historia de Aladdín

Aladdín fue la película animada número 31 de Disney que se realizó durante el llamado período de Renacimiento de la gigantesca compañía.

Estuvo dirigida y producida por John Musker y Ron Clements, y en ella intervino una importante banda sonora y actores de la talla de Scott Weinger, Jonathan Freeman y Linda Larkin.

Aquella vez (1992), el encargado de dar la voz al genio de la lámpara fue el recordado actor Robin Williams, quien se metió al bolsillo a los espectadores y a la crítica especializada.

Sin embargo, debido a la prematura muerte del intérprete en el 2014, el equipo de producción eligió a Will Smith para ocupar su lugar, por su “espíritu de diversión”.

El filme original consolidó el reinado de Disney, pues popularizó canciones como ‘A Whole New World’ y ‘Friend Like Me’.

La historia de Aladdín está inspirada en el cuento árabe ‘Aladino’, de la colección Las mil y una noches, y en la película El ladrón de Bagdad (1940). Cuenta la historia de un joven de la calle, que un día encuentra una lámpara mágica con un genio en su interior, capaz de concederle tres deseos. Uno de ellos lo usa para hacerse pasar como un príncipe adinerado y así poder impresionar a la princesa Jasmín, a quien ama.