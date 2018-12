Carmen Villalobos causó asombro tras revelarse su secreto mejor guardado

Carmen Villalobos sorprendió a sus miles de admiradores al compartir en su cuenta de Instagram un secreto del que pocos sabían hasta la fecha. La actriz de "Sin senos si hay paraíso", a través de sus historias, publicó una fotografía en la que expuso un tatuaje y causó furor en redes sociales.

Carmen Villalobos se dejó ver por primera vez el tatuaje detrás de su oreja con las letras 'LOVE'(Amor). ¿Se lo hizo por alguien en especial? De acuerdo con algunos comentarios de los usuarios de Instagram, la actriz de Telemundo lo habría hecho por el amor de su vida, el actor Sebastián Caicedo.

Hasta la fecha, Carmen Villalobos ha expuesto el primera tatuaje del que no se conoce si es reciente o antiguo, ni muchos si lo hizo para expresar la gran etapa sentimental por la que está pasando.

Como se recuerda, Carmen Villalobos fue sorprendida el pasado agosto por su pareja Sebastián Caicedo, quien le pidió en matrimonio a través de una llamada realizada desde los estudios del programa reality Exatlón Estados Unidos. Pese a que la actriz se mostró incrédula inicialmente, el actor no dudó en aprovechar el minuto que le permitieron para comunicarse con algún ser querido y replicó la pregunta "¿Te quieres casar conmigo?". La colombiana no lo pensó dos veces y le respondió: "Ay Dios mío, voy a llorar más… ¡Sí! ¡Me quiero casar contigo! ¡No lo puedo creer que me lo hayas dicho!".

Presa de la emoción, Carmen Villalobos no dudó en pronunciarse sobre el particular en su cuenta de Instagram. “Resumir una llamada en 1 minuto está difícil. Sin duda alguna, fue una llamada sorpresiva e inesperada de principio a fin. Hacía 1 mes que no nos hablábamos, nos dijimos de todo, pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada”.

Pedida de Mano de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos