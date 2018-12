Carla García se pronuncia luego que Beto Ortiz confesara su amor por ella [VIDEO]

Carla García se mantuvo al margen de cualquier declaración sobre su padre Alan García, quien pidió asilo a la embajada de Uruguay, y su amistad con Beto Ortiz pese a la ola de críticas contra ella y el periodista de ATV. Sin embargo, recientemente el hombre de prensa usó el espacio de ‘Beto a Saber’ para hablar de su mejor amiga y sobre el expresidente.

"Todos ustedes lo saben. Soy mejor amigo de su hija Carla García. Nos queremos un montón, y esto puede representar un conflicto de intereses. Es imposible ser objetivo cuando uno sabe que va a afectar a una persona a la que uno ama. Yo amo a Carla García, pero no amo a su papá”, expresó Beto Ortiz durante su programa en ATV el último martes.

Además, Beto Ortiz aseguró que siempre escogería a Carla García sobre todas las cosas. “Si tuviera que escoger entre este programa, escojo a Carla; si tuviera que escoger entre la televisión y Carla, escojo a Carla; si tengo que escoger a ustedes y el Perú y Carla, escojo a Carla. ¿Eso es objetividad periodística? No, es absolutamente subjetivo. Ese soy yo y esa es mi circunstancia”, concluyó.

Justamente Carla García estuvo atenta al programa y agradeció a su amigo a través de su cuenta Instagram con unas palabras, que resultaron emotivas para algunos de sus seguidores. La publicación superó los 800 'me gusta'.

“Gente que no me conoce ha dicho de mí muchas cosas feas, delante de gente que sí me conoce y que se ha quedado callada (quizás sea esto último lo único que duele realmente). También me han dicho esto, que es como una capa de esmalte fuerte. Que me hace sentir invencible. Yo anido en el amor de los que me importan”, escribió en la publicación junto a una imagen donde se lee el amor confeso de Beto Ortiz.