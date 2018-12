Itziar Ituño: “No maten la infancia de los niños”

Hay que estar frente a ella para comprobar que Itziar Ituño, la popular Raquel Murillo de ‘La Casa de Papel’, no ha sido abrumada por la fama que le llegó con el suceso televisivo de Netflix. Sencilla y relajada, la encontamos ayer en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde apus y representantes de los pueblos indígenas denunciaban ante la opinión pública que están siendo afectados por la actividad petrolera.

¿Y cuál es el nexo de la cotizada actriz y cantante (tiene una banda de rock de nombre Ingot) con el tema? Ella nos reveló que tiene un vínculo muy fuerte con la amazonía peruana, que nació en el 2002 cuando llegó por primera vez a Iquitos para dar clases de teatro en pueblos rurales de la carretera Nauta.

“Desde entonces, voy y vengo a Perú. Tengo una relación estrecha con la selva peruana. Además, uno de mis músicos, Roberto Awanari, guitarrista y pianista, habla lengua Kukama que, incluso, nos llevó a grabar un tema en esa lengua. Y fue a través de él que me invitaron a participar en esta actividad, donde se busca dar a conocer el impacto que la contaminación y exposición a sustancias tóxicas producto de la actividad petrolera ocasiona en los pueblos indígenas. Se me escarapeló la piel al escuchar cómo describen que son explotados los niños. Ojalá las autoridades hagan algo, pero ya”, menciona la actriz.

Agregó que fue precisamente a través de su tema ‘Wararu’ (‘arde’, en lengua kukama), cuyo video clip se grabó en Perú, que hizo escuchar su sentir ante esta problemática. “La canción está también en euskera, mi lengua natal. Le dimos voz a ese gran problema”, dijo la actriz, quien es de origen vasco.

“Estoy muy preocupada por los niños, ellos son el futuro de cada pueblo, que no se mate su infancia. He visto cómo recogen el petróleo, cómo están quemándolos. Tienen alergias, problemas en la piel. Estoy muy impactada. Es un lujo que me hayan invitado, estoy superagradecida y ojalá estas voces sean escuchadas”, dijo agregando que se quedará 10 días en Perú, apoyando esta causa en sus diversas actividades.

¿Cómo así llegas al Perú a dar clases de teatro en pueblos rurales de la selva?

Era 2002, yo estudiaba Sociología y estaba sin trabajo. Hice un curso de Cooperación y Desarrollo en mi pueblo y me eligieron, no como socióloga (sonríe). Curiosamente puse que había hecho teatro y les pareció interesante que fuera a reforzar, a través del teatro, la identidad de las comunidades. Hice muchos amigos y desde entonces me enamoré de esa parte del Perú. Regresé al año siguiente y así hasta hoy.

Con ‘La Casa de Papel’, hay un antes y un después en tu carrera.

Sí, pero estoy prohibida hablar de la serie. Fue un boom internacional, es un fenómeno y, de repente me ha puesto en el mapa. Y si eso sirve para que mi voz se escuche con causas como la de apoyo a la amazonía, estaré más que feliz. He venido a alzar la voz por este problema.

¿Proyectos?

La continuación de ‘La Casa de Papel’ y una película. ❧