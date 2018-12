Jamie Dornan: "Estuve mucho tiempo tocando puertas en Hollywood"

Jamie Dornan, el actor irlandés protagonista de la película erótica 50 sombras de Grey reveló lo difícil que fue para él ingresar a Hollywood antes de convertirse en la estrella que ahora es.

El intérprete contó que hace diez años junto al ganador del Óscar Eddie Redmayne, pasaba los días Los Ángeles (California) tocando puertas para entrar en el mundo del cine. "Por lo general teníamos entre cuatro y cinco entrevistas al día, y fracasábamos entre cuatro y cinco veces al día", contó Dornan al diario británico The Times.

Las cosas le resultaron más sencillas modelo. En ese rubro, no tuvo dificultad para entrar en las grandes ligas con marcas como Calvin Clein y Dior, pero como actor el irlandés asegura que sentía tener una "etiqueta" que le dificultaba entrar en la industria. Sin embargo, en 2013 le llegó su gran oportunidad cuando le dieron el rol de Paul Spectro, un asesino en serie en la producción británica La Caza. Esa actuación fue su trampolín para luego ser elegido protagonista de 50 sombras de Grey.

Sobre su imagen como sex symbol o casanova, él asegura que no hay nada más lejos de la realidad. "Es un alivio estar casado. Ese sentimiento de plenitud que te da, especialmente cuando empiezas a construir una familia. La idea de tener que ligar con otra chica... ¡Por Dios, ni para salvar a Irlanda! No podría hacerlo", dice con ironía.

Dornan lleva cinco años casado con Amelia Warner, una compositora de música para series de televisión y películas con quien tiene dos hijas: Dulcie (5) y Elva (2) con quienes vive en Reino Unido. "Fue nuestra decisión no vivir cerca de la industria, porque eso no es toda nuestra vida, es solo trabajo. Es un trabajo increíble, que ha sido muy bueno conmigo y que amo, pero no lo quiero conmigo todo el tiempo", afirma Dornan quien aún comparte con los amigos de la infancia "A quienes no les sorprende lo que hago"