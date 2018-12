Nandito, de "María, la del barrio", sorprende con sus 10 fotos de la "aparición" de Juan Gabriel

"María, la del barrio", telenovela protagonizada por Thalía, es una de las producciones de Televisa más recordadas por los distintos hogares. En esa emisión también participó Osvaldo Benavides con su papel de 'Nandito', hijo de María y amante de la malvada Soraya Montenegro.

Tras su participación, Osvaldo Benavides consiguió ganarse el corazón de miles de admiradores en sus distintas redes sociales; no obstante, en Instagram, el joven actor ha causado más de una sorpresa tras dedicarse a recrear la supuesta aparición de Juan Gabriel, creando su propio tag #Juanga.

Como su propio challenge, Osvaldo Benavides, 'Nandito', ha logrado tomarse más de 10 fotografías en diversas locaciones con el mismo gesto detrás de algún objeto tal como se viera la supuesta imagen de el 'Divo de juárez'. Luego de que salieran a declarar aparentes testigos que habrían visto a Juan Gabriel, el actor lo ha tomado como algo jocoso y no desaprovechó la oportunidad.

Desde México hasta Roma, Osvaldo Benavides ha generado diversas 'apariciones' como la famosa imagen de Juan Gabriel. "Juanga está triste porque hay lugares ostentosos donde no lo dejaron pasar...Dice que se va a regresar a Bellas Artes con su propia gente", escribió el popular 'Nandito' en una de sus publicaciones de Instagram.

Como no pudo ser de otro modo, cientos de usuarios destacaron el buen humor que Osvaldo Benavides tiene en la esfera virtual.

"Eres genial y me has hecho reír con cada una de tus publicaciones", "Juaga está en todos lados, jajajajaja", "Eres terrible 'Nandito'", "Esa imagen lo es todo...Qué diría el Divo de Juárez si te viera", "Un encanto de persona, en mis días más tristes observo tus fotos y me cambia el humor", "Te pasas Osvaldo", "Suficiente....a Juanga lo veo hasta en la sopa", fueron algunos textos que le dejaron en la sección de comentarios de Instagram.

En estas últimas semanas, la supuesta teoría de que Juan Gabriel está vivo ha generado más de una reacción y esperanza entre sus miles de admiradores que tiene en el mundo; sin embargo, el actor que le dio vida a 'Nandito' no cree en testigos y generó su propio challenge en Instagram.

Osvaldo Benavides en "Maria, la del barrio"

Prueba que confirmaría el retorno de Juan Gabriel