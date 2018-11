El Reggae es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

A través de un comunicado, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), informó que el reggae ha sido incluido en su selecta lista de Patrimonios Inmateriales de la Humanidad.



"Su aportación a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural", explicó la organización en su misiva.

Según la Unesco, "en sus inicios el reggae fue una expresión musical —vocal e instrumental— de comunidades marginadas, actualmente ha sido abrazado por amplios sectores de la sociedad sin distinción de sexo, etnia o religión".



Se informó que la decisión de incluir el reggae a la lista fue tomada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la organización, reunido esta semana en Port-Louis, la capital de Mauricio.



En Jamaica, cuna de este género musical, la distinción ha sido celebrada por todo lo alto. "Es un día histórico. Estamos muy, muy felices, estoy emocionada", indicó la ministra de Cultura de dicho país, Olivia Grange, que viajó a Mauricio para la ocasión. "Subrayo la importancia de nuestra cultura y nuestra música cuyo tema y mensaje es amor, unión y paz", declaró en una entrevista con AFP.

Olivia Grange ante la Unesco





En 1968, la canción "Do the Reggay" de Toots and the Maytals fue la primera en ser identificada como 'reggae', ritmo que obtuvo fama internacional gracias a los grandes clásicos de Bob Marley y su grupo The Wailers, entre ellos "Exodus", "I shot the sheriff", "Buffalo Soldier" y "Get up, stand up".





Este 29 de noviembre, en la lista del patrimonio inmaterial de la Unesco también fueron inscritos el deporte irlandés Hurling, una variedad de hockey sobre césped, así como la lucha tradicional georgiana Chidaoba y las visitas rituales de las deidades Rahio-shin con máscaras y disfraces.