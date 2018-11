“La música puede alejar a los niños del mal camino”

Esta será quizá la enésima vez que Olga Tañón vendrá a Lima, pero su entusiasmo jamás decae tratándose de un público al que respeta y quiere. “Vamos para Perú con un show bello, con temas nuevos y coreografías lindas”, dice al otro lado del teléfono.

La cantante llegará con su gira The One & Only Show, que recorre varios países y que cerrará con broche de oro el 15 de diciembre en el Parque de la Exposición.

Su entusiasmo y energía traspasan el auricular. “Pienso que una de las cosas más chulas en la vida es que te guste lo que haces. De allí viene mi energía. Cuando estoy en el rol de mamá estoy sin maquillaje y cocinando; y cuando estoy en el show, también lo entrego todo porque es un compromiso enorme el que tengo con el público”, dice.

La cantante ha sabido balancear su faceta artística con la de madre, y de una madre que, además, saca las garras por sus hijos. Hace solo unos días publicó en sus redes sociales una foto junto a su menor hijo, y entre los comentarios se filtró el de un individuo que atentó contra el niño. “Siempre hay un parásito que se quiere meter y esas cosas no las permito, a un tema como ese sí le tienes que hacer caso. Mi hijo no se enteró, pero quien contestó fue mi esposo. Yo creo que uno debe hacer comentarios y responder a las demás personas con respeto, pero cuando te metes con un niño ya es cuestión de cobardía, de que eres una basura”, dice.

De hecho, Tañón está comprometida con los niños y jóvenes. Hace unas semanas participó, junto a la Fundación del Latin Grammy, en la entrega de instrumentos musicales a un grupo de niños de escasos recursos en Miami. “Fue lindo interactuar, a mí me encantan ese tipo de reuniones porque son una inspiración para los muchachos para ver hasta dónde puedes llegar. Soy una convencida de que la música puede alejar a los chicos del mal camino”, dice.

¿Y qué piensas de la situación de los miles de niños que participan de la ola de inmigrantes que quieren ingresar por la frontera a los Estados Unidos?

-Yo creo que este tema es delicado, porque hay los que estamos aquí (Estados Unidos) y tenemos pasaporte americano, y los que están allá. Te digo una cosa, cuando yo entro a tu país debo tener una visa, una serie de permisos y pagar contribuciones cuando salgo, entonces, creo que tienes maneras de entrar a un país. Es una pena que padres expongan a sus hijos a un tipo de vida como esta, dejándolos arrastrar con ellos para ver si te dejan entrar a un país. A mí eso me tiene confundida y entristecida por el hecho de que no puedes hacer tanto, porque tienes un presidente que es un necio en los Estados Unidos. Sabes que hay gente que decide entrar y sabes que los van a maltratar y que no está en manos de nosotros. Eso te frustra.

Entonces...

Pienso que nosotros, como latinos, no podemos exponer a los niños, si tú quieres, como adulto, ver qué pasa, hazlo, pero no con niños porque hay pequeños pasando enfermedad y sufrimiento. Dios quiera que a los que lo merecen y se les pueda dar el asilo, que lo agarren y hagan lo mejor de ellos, pero los que no, que no sigan exponiendo a los niños a una situación como esta. Uno es mamá y el solo saber eso, te entristece. Nosotros, como latinos, nos debemos unir y apoyar, pero también la gente que venga debe saber que hay unos procesos para entrar, las leyes son las leyes y tampoco se pueden romper. ❧