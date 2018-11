Carlos Galdós fue agredido por un grupo de mujeres a su ingreso del programa de Beto Ortiz [VIDEO]

Carlos Galdós hizo un mea culpa sobre sus comentarios a Keiko Fujimori en el programa de Beto Ortiz luego de sus burlas contra la lideresa de Fuerza Popular en Radio Capital. El locutor de radio asistió a ‘Beto a Saber’, pero fue atacado por un grupo de mujeres, quienes le esperaban a las afueras del canal ATV para arrojarle huevos.

Desde que empezó el programa Beto Ortiz sostuvo que Carlos Galdós fue atacado con huevos al pasar por la puerta del canal 9 y el actor pidió una vez más disculpas a Keiko Fujimori pues se ocasionó una ola de críticas en Twitter. “Está con nosotros Carlos Galdós y ha tenido ingreso accidentado a las instalaciones de ATV . Ha habido una veintena de mujeres que le han arrojado huevos y otros tipos proyectiles, gritándole”, dijo Beto Ortiz para presentarlo.

Minutos después el conductor del programa mostró las imágenes de la agresión que sufrió Carlos Galdós. “Esto es lo que está pasando en las puertas del canal. Hay personas con letreros y protesta”, comentó Beto Ortiz al mostrar las imágenes de ATV.

Por su parte, Carlos Galdós señaló que esa actitud de la turba de mujeres es “lo más antifeminista que hay”. Por su parte, el conductor recalcó que no se conoce la identidad de las mujeres o si pertenecen a un colectivo. “No sabemos quienes son. Es un grupo que ha querido venir protestar”, dijo. "Me he bajado del taxi y una señora gritó: "ahí está". Se me iban a ir encima", agregó Carlos Galdós en vivo.



Por la tarde del martes, Carlos Galdós pidió disculpas por sus palabras en Twitter. “Reconozco mi exceso con @KeikoFujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes”, escribió.