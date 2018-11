Macarena Vélez deja duro mensaje en redes sociales tras indirectas de expareja de Said Palao

Las indirectas continúan. Macarena Vélez sorprendió a sus seguidores en Instagran con una imagen que generó polémica. La guerrera posó mostrando los dos dedos del medio, gesto que siempre resulta controversial.

La instantánea estuvo acompañada de esta frase: "Traducción para mis haters: “Si no te gusto y sigues viendo todo lo que hago pxxx, eres una fan”. Se paciente. Mucho más se acerca. “La felicidad es la mejor venganza; nada enloquece más a las personas que ver a algunos con una gran vida”. Estoy segura al 97% de que no les gusto, pero estoy 100% de que no me importa”".

Sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para comentar la publicación. Algunos estuvieron de acuerdo con sus palabras y celebraron que la chica reality no esté atenta de las críticas de otras personas, sin embargo, otros usuarios de la red social señalaron que el mensaje iba dirigido a la expareja de Said Palao, quien también publicó duros mensajes a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, Aleska Zambrano, madre de la única hija del combatiente, respondió preguntas que le hicieron sus seguidores con contundentes mensajes. Uno de los usuarios le pregunto, "¿Qué opinas de Macarena?", a lo que ella respondió de manera irónica, y se refirió a la hija de una conocida bloguera, que curiosamente tiene el mismo nombre que la guerrera.

Otra de las preguntas, fue un comentario de uno de sus seguidores que se refirió a lo pendiente que anda de Alezka, ella fue tajante y respondió que solo los padres tienen el privilegio de tapar problemas y gente escasa con el amor de sus hijos. La tercera pregunta que respondió, fue aún más directa, porque se refirió a la idea de que su hija comparta tiempo con Macarena Vélez. "'Cae' comparte con gente que le sume o que la quiera... jamás con gente que yo piense que son malas personas, hipócritas, o simplemente a mi no se me pegue la regalada gana...". Sin duda, las indirectas continúan entre ellas.