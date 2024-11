Este viernes 15 de noviembre, la selección peruana empató 0-0 ante Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Ambas escuadras generaron diversas oportunidades, pero la poca efectividad de cara al arco les pasó factura. El resultado los complica y aleja del sueño mundialista.

La situación de la Roja es aún más crítica, puesto que se ubican en la última casilla con tan solo 6 unidades. Por ello, los hinchas chilenos expresaron su fastidio en contra del equipo y, sobre todo, criticaron el proceso de Ricardo Gareca, a quien lo piden fuera del banquillo.

¿Qué dijeron los hinchas chilenos sobre el Perú vs Chile?

En redes sociales, los hinchas despotricaron en contra de su equipo. Además, el principal señalado fue Ricardo Gareca, puesto que aún no consigue su primera victoria oficial. La mayoría exige su salida inmediata tras sentirse fuera del Mundial 2026.

"Como hermanos nos vamos eliminados los dos", "Lo de Gareca ya no aguanta más. Equipo sin ideas, no toma decisiones y no utiliza variedad de jugadores", "Escuchar a Gareca en la conferencia es un soliloquio de la negligencia, la abulia y la derrota", "Fuera, Gareca", "Aún no entiendo por qué Gareca hizo tres cambios en los últimos 30 segundos", "Fue más Chile, en el primer tiempo tuvo varias. Una vergüenza lo de Gareca", "Lo peor es que van a echar a Gareca, va a llegar otro y seguramente juguemos aún peor", fueron algunas reacciones en 'X'.

Reacciones en redes sociales. Foto: captura de X.

Prensa chilena critica a Gareca tras empate de Chile ante Perú

Los aficionados no fueron los únicos que lapidaron a Ricardo Gareca tras el empate de Perú ante Chile. Algunos medios del país mapochino despotricaron en contra del técnico argentino.

¡Un empate que no sirve! Chile no pudo en su visita ante Perú e igualó sin goles en el cierre de la fecha 11 de las Eliminatorias. Con este resultado, La Roja se mantiene en el último lugar de la tabla", mencionó el medio RedGol.

"¡CHILE FUE INCAPAZ DE DOBLEGAR A UN ERRÁTICO PERÚ Y SIGUE COMO COLISTA! La falta de contundencia privó a la Selección Chilena de sumar de a tres ante la Bicolor en el Monumental de Lima y tener que conformarse con un amargo empate, que le sirve muy poco y lo mantiene como colista con 6 puntos", indicó ESPN.