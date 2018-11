Nicolás Lúcar se exalta en vivo y arremete contra sus colegas [VIDEOS]

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) programó para este viernes 30 de noviembre la audiencia de prisión preventiva contra Edwin Oviedo Picchotito, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y exdirectivo de la agroindustrial Tumán.



Como se recuerda, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) solicitó dos años de prisión preventiva contra Edwin Oviedo por ser el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Wachiturros”, que cometió asesinatos en el distrito de Tumán.

A pocos días de la audiencia del empresario ante el fiscal Juan Carrasco, el periodista Nicolás Lúcar recordó a sus oyentes de Exitosa que hace más de dos años (30 de agosto de 2015) él dio a conocer la noticia en Latina, lo que irritó a Edwin Oviedo, a tal punto que envió una carta notarial al canal donde él laboraba.

“¿Saben lo que ocurrió? Oviedo dijo que yo lo había difamado por lo que ustedes acaban de escuchar”, expresó el periodista de Exitosa este lunes 26 de noviembre en su programa que se transmite en radio y televisión.

Lúcar reveló que lejos de que el canal lo respalde porque solo se limitó a informar sobre la queja en contra del presidente de la FPF, el presidente del directorio de Latina, Jesús Zamora León, se disculpó a través de una carta.

“Al respecto, deseo manifestarle que lamentamos la forma cómo se abordó la información en el referido programa. En particular, lamentamos el impacto que pudiesen haber tenido ciertas inexactitudes y expresiones empleadas por el señor Lúcar refiriéndose a su persona y al Grupo Oviedo, enfatizando insinuaciones y sesgando el sentido de la información”, fue parte de la carta que firmó el dueño de Latina.

“Situaciones como esta no son consistentes con el tipo de periodismo que deseamos ofrecer a nuestra audiencia y no deben repetirse. Le expresamos nuestras más sinceras disculpas al respecto”, continúa el escrito que incomodó a Lúcar y que recién se dio a conocer este lunes.

“La vergonzosa respuesta de #JesusZamora, dueño de Latina, a #EdwinOviedo, cuando solo informé sobre lo que ocurría en la empresa Tumán y las denuncias en contra del presidente de la FPF”, expresó el periodista en Facebook.

Tras leer la carta de disculpas que envió Latina a Oviedo, Nicolás Lúcar arremetió contra el gerente de Latina. “Lo que no dicen es que el señor Zamora estaba negociando la compra de Tumán y de Pomalca del Grupo Oviedo y que el señor estaba preocupado porque iban a entrar en discusión los derechos del Mundial (Rusia 2018). ¡Qué importa que haya un par de muertitos en el camino. Lo que importa son los business”.

“Lo que ha pasado lamentablemente es algo de lo que no se quiere hablar: cómo el señor Edwin Oviedo utilizó su papel como presidente de la Federación y como hombre de negocio para presionar a los medios de comunicación para que se guardara silencio sobre un hecho absolutamente escandaloso. El presidente de la FPF está acusado desde hace más de tres años de ser el autor mediato de tres asesinatos”, expresó.

Nicolás Lúcar arremete contra periodistas

“¿Qué hacemos en los medios? Nada. No existe el señor Oviedo, no existe. Eso es una vergüenza para los medios y también para algunos periodistas. Porque si algo hay que exigir es que se revele información de la FPF de qué periodistas han recibido entradas para partidos e invitaciones de viajes de parte del señor Edwin Oviedo. ¿A cambio de qué? De callarse la boca o ayudarlo a encubrir una situación tan escandalosa”.

“Me exalté un poquito… ¿o no tengo razón? Me ha costado trabajo entender por qué salí de la televisión donde me iba tan bien, dicho sea de paso, iba bien, iba bien. ¿Quieren la explicación? Búsquenla por allí ”, dijo más calmado.