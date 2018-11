Eros Ramazzotti opina que "el trap es un género que no tiene proyección"

El cantante Eros Ramazzotti, de 55 años, presentó su nuevo disco "Hay Vida", donde protagoniza un dúo con Luis Fonsi, tras estar un tiempo ausente en los escenarios musicales. Su regreso está marcando un importante acontecimiento, pues hay mucha expectativa con este nuevo lanzamiento.

El autor de "Otra como tú", fue entrevistado por el portal El Mundo y no se limitó a opinar con respecto a la música trap, que según cuenta, también se escucha en Italia. Y fue claro en decir que este género musical, que es muy sonado en distintos países, no tendrá larga vida.

"En Italia, en Francia, En Bélgica, sólo se escucha trap. Dentro de 20 años, este tipo de sonido, que está invadiendo todas las radios, no va a perdurar. Y veremos cómo acaba", comentó el cantautor italiano de 55 años en el citado medio de comunicación.

Eso no fue todo, pues el autor de "La cosa más bella" fue firme que el trap no se puede comparar con emblemáticos autores de canciones que todavía siguen vigente.

"[El trap] No se puede comparar con los temas de cualquier cantautor italiano de peso o con la obra de Queen, de Led Zeppelin o Elvis Presley. Son canciones que permanecen a lo largo de los años, pero no va a pasar lo mismo con el trap. Ahora, la manera de consumir de la gente joven es diferente. No compran un disco sino que escuchan media canción. La calidad de vida de las personas ha disminuido", añadió Eros Ramazzotti.

Además considera que la calidad de vida de las personas se ha disminuido porque "se ha perdido la educación y el respeto".

Eros Ramazzotti "Hay vida" en YouTube