Día del Hombre: conoce los 12 rostros más bellos del Kpop y los doramas [FOTOS]

Este lunes 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre, una de las conmemoraciones internacionales menos conocidas, pese a que esta celebración fue instaurada hace 17 años por el profesor Thomas Oaster.

Desde 1992, cada 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Hombre, a fin de destacar su rol positivo en la sociedad. Esta fecha recién se popularizó en 1999 en Trinidad y Tobago.

El Día del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre a nivel mundial, así como el Día de la Mujer (8 de marzo) tienen como meta alcanzar los valores de igualdad entre ambos géneros.



Pese a que con ambas fechas se busca promover la igualdad de género, la celebración del Día Internacional del Hombre cuenta con menos difusión y, en consecuencia, tiene menos apoyo financiero por parte de las instituciones y las autoridades de cada país. Lo único que se puede destacar de esta jornada es que hay un especial interés en el tratamiento de la salud y el bienestar de los hombres.



Cabe destacar que este día no ha sido oficializado por la Unesco, pero en 1999 recibió el apoyo de Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz (Women and Culture of Peace Programme), para elegir un día internacional para el varón, al cual consideró como "una excelente idea que dará un poco de balance entre géneros".