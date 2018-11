Tilsa Lozano captada en estado etílico en concierto de Daddy Yankee [VIDEO]

Al ritmo de “Tu me dejaste caer” de Daddy Yankee, la exvengadora Tilsa Lozano bailó y bebió junto a sus amigos en dos conciertos de reggaetón que se realizaron el último fin de semana. Pensó que su ‘juerga’ pasaría desapercibida, pero filtraron videos y fotos.

Lozano no se contuvo al momento de bailar, brindar, cantar a todo pulmón las canciones del puertorriqueño, quien ofreció este último sábado un concierto en el Jockey Club. Sin embargo, la celebración no terminó aquí, la exconejita también asistió al show Barrio Latino, en el que se presentaron diversos artistas urbanos como, J Balvin, Bad Bunny, entre otros.

El video compartido por el diario El Popular muestra a Tilsa Lozano junto a Carlos Cacho, con quien se animó a realizar sensuales pasos de baile. Lo que llamó la atención es que el tema que interpretó la figura del espectáculo fue “Tú me dejaste caer”. La canción de Daddy Yankee posee unas letras que fácilmente podrían ser interpretadas como una indirecta para su expareja, Miguel Hidalgo.

El look que escogió la ex de Miguelón fue un pantalón gris, una blusa oscura con brillos en el pecho, saco blanco y unos cómodos zapatos para no cansarse durante toda la noche.

Las imágenes no fueron las únicas que se hicieron públicas, la misma Tilsa Lozano publicó videos desde su cuenta de Instagram en la que aparece pasándola muy bien junto a su mejor amigo, Zorro Zupe. Ambos se mantuvieron juntos toda la noche y a ellos se les unió Carlos Cacho.