Thalia y Natti Natasha desbordaron sensualidad en su concierto [VIDEOS]

El último sábado, Thalia sorprendió a sus miles de seguidores al presentarse junto a otras artistas en el concierto denominado "Las que mandas", organizado por "IloveKlove". En este show, la mexicana compartió escenario junto a Natti Natasha, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, Yuridia, Mariachi Divas y Paulina Rubio.

Las intérpretes de "No me acuerdo" sedujeron con una imponente presentación de su tema en el Fórum de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Este show se hizo en forma de homenaje a las mujeres en la música o figuras influyentes de la música latina.

THALIA Y PAULINA RUBIO

Contra todo pronóstico Paulina Rubio y Thalia se reunieron después de varios años en un mismo evento. Todavía no se sabe si se cruzaron en el backstage, pero es de conocimiento público que ambas no tienen una buena relación.

#THALIACHALLENGE

Como era de esperarse, la protagonista de uno de los virales más populares de los últimos meses no iba a perder la oportunidad de hacer bailar a los presentes con su tema "Thalía Challenge". La mexicana desbordó energía e incluso se animó a bajar del escenario e interactuar con el público que coreó toda la pegajoza canción.

THALIA Y NATTI NATASHA

No podía falta el exitoso tema "No me acuerdo", las cantantes realizaron una impecable presentación en Las Vegas. Actualmente el videoclip (publicado hace cinco meses) supera los 557 millones de reproducciones en las plataforma de video, YouTube.

Thalia y Natti Natasha compartieron este recuerdo en sus redes sociales, cada una publicó videos y fotografías donde agradecen a los fanáticos que se dieron cita al concierto en Los Ángeles.