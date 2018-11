Jazmín Pinedo y Karen Schwarz conducirán programa juntas el año que viene [VIDEO]

Se terminaron las especulaciones, Jazmin Pinedo y Karen Schwarz conducirán juntas, a partir de 2019, 'En Casa', el magazine de Latina que en la actualidad está a cargo de Ernesto Jiménez y Mari Calixtro. Fue durante la pre venta de Latina que se dio a conocer que la ex miss Perú y la ex chica reality serían compañeras de conducción, el programa se mantendrá como hasta ahora con segmentos de salud en los que darán consejos en nutrición, vida saludable, ejercicios, belleza, etc.

En el evento si bien la gran ausente fue la popular 'chinita', Karen Schwarz fue la que presentó al público el programa. En el video resumen que se hizo ver al público, se anunció además un tercer conductor, pero ese nombre sí se mantiene en secreto.

Como se sabe, la pareja de Gino Assereto se encuentra conduciendo actualmente 'Espectáculos', que hoy es un segmento de 'En Casa', mientras que Karen Schwarz es la conductora de 'En Exclusiva' de Panamericana Televisión.

Así fue la presentación de 'En Casa'

Tal como se recuerda, la ex miss Perú fue conductora de 'Espectáculos' desde el 2012, año en que reemplazó a Sofía Franco, hasta el 2015, es en ese año que Jazmín Pinedo ingresa al programa dejando de lado los realities. La salida de la 'chinita' de 'Espectáculos' se debió porque su ciclo había terminado, sin embargo meses después afirmó que durante su estadía en el programa le costaba hablar de personajes de la farándula local. "Por un lado extraño el equipo de trabajo, era muy divertido. Pero me costaba tres horas estar hablando de gente que no me interesa".