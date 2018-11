Una de las pocas certezas que existe en esta vida de relaciones fugaces y afectos esquivos es que el amor de una madre es lo más grande e incondicional que puede existir. La bondad, el perdón, el amor sin límites solo ella nos los puede dar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando aquella mujer que se supone siempre ha de estar a nuestro lado se marcha, dejando detrás un pequeño corazón roto e innumerables preguntas?

Reina por un día es una obra de teatro que en 1980 protagonizó la recordada Lola Vilar. Treinta y ocho años después, Osvaldo Cattone la repone con la carismática Regina Alcóver como Valentina, una famosa estrella de rock que abandona a Jorge, interpretado por Renato Rossini, su hijo, quien apenas era un bebé, para dedicarse a viajar por el mundo, con lujos, dinero y fama.

“La obra tiene un mensaje maravilloso, del amor de una madre y su hijo. El mensaje es que ames a tu madre, esté o no esté. Si no está, amar su recuerdo, y si la tienes viva, amarla mucho más. Después de verla, querrán mucho más a su madre. También habla del empoderamiento de la mujer, ella es un volcán, llega y lo cambia todo, lo digita, lo arregla. Creo que Reina por un día tiene mucho de magia, encantamiento, ilusión, pero también mucho de realidad”, señala la actriz emocionada y para asombro de muchos, sobre tacos Nº 12.

“Es que tengo que tener el look de una rockera y sí, tengo 70 años y como me ven, con mucha energía y si hay pilas (ríe) y de la marca que sea, pues a seguir entreteniendo a la gente. Osvaldo me dice que tengo el don de comunicar y yo, entonces, seguiré mientras pueda. Ya luego me tocará hacer de abuelita (ríe)”.

Alcóver señala que en el transcurso de la historia se conocerá por qué dejó a su hijo durante tres décadas. “Y moverá emociones. Yo creo que necesitamos obras que nos hagan mirar a nuestra madre, darnos cuenta de que la base de todo es la familia. Que las emociones son importantes, pero no las que estamos viendo ahorita que son duras y difíciles, sino las emociones primarias. Querer a nuestra madre, con errores, con responsabilidades e irresponsabilidades”, asienta.

Reencuentro

Para Renato Rossini, el compartir escenario con Alcóver, simplemente es un lujo. “Regina me dirigió en los 90, en la obra Hermanos de sangre, en el teatro Mariátegui, cuando producía obras con Horacio Paredes. No tengo más que estar agradecido con Osvaldo y todo el elenco. Es una linda historia que moverá corazones”, dijo el actor, sobre la puesta que se estrena hoy en el teatro Marsano, a las 8 p.m.

Reina por un día cuenta con figuras como Elvira de la Puente, Leonardo Torres, Julián Legaspi, Anabella Flores, Mari Pili Barreda, Daniela Sarfati, Patricia de la Puente, Paco Varela, Miluska Eskenazi, Adrián Torres y Walter Huallpa. ❧