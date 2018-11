Adolfo Aguilar presume sus pectorales frente al espejo [FOTO]

El presentador del programa 'Yo Soy', Adolfo Aguilar, viene recibiendo subidos de tono luego de publicar en Instagram una fotografía que deja poco a la imaginación.

Se trata de una imagen donde el también productor coloca dos fotos suyas con el objetivo de hacer una comparación de cómo lucía hace una década a lo que es ahora. En el lado izquierdo, se le observa con el polo levantado, mostrando su trabajado abdomen y sonriendo de oreja a oreja.

Mientras que en el lado derecho el presentador del programa de imitación 'Yo Soy' se luce frente al espejo sin camiseta, dejando notar sus pectorales y su abdomen; y un poco más serio.

"Aquí les dejo a la izquierda un foto de hace 10 años y a la derecha de hace un mes. ¿Cuál les gusta más?", escribió Adolfo Aguilar en su cuenta de Instagram al compartir esta fotografía que en solo quince minutos de haber sido publicada alcanzó los más de mil 'me gusta'.

Sus fieles seguidores de la citada red no dudaron en responder a la interrogante que hizo el también actor y opinar sobre su aspecto corporal.

"Me quedo con el Adolfo Aguilar. Te ves regio", "Ahora estás guapísimo", "me sigues pareciendo churro", "Me quedo con la derecha, estás muy bien", "100% segura que escojo la de hace un mes, estás más churro", fueron algunos de los mensajes que recibió el presentador de 'Yo Soy', de Latina.

Otros usuarios no se limitaron en hacerle sugerentes comentarios y manifestar que se le ve mucho mejor ahora que hace diez años.

"La reciente no cabe duda que los años te han venido bien", " de hace un mes atrás, bien madurito", "la de hace un mes, obvio", " a mi me gustas mayores", escribieron algunos de los seguidores de Adolfo Aguilar en Instagram.