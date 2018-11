Avril Lavigne habla por primera vez sobre la leyenda urbana de su muerte [VIDEO]

La cantante Avril Lavigne aprovechó una conversación con una radio canadiense para aclarar una leyenda urbana que la viene acompañando desde el 2003.

Como se sabe, desde hace años circula en Internet una teoría que habla sobre la supuesta muerte de la cantante canadiense en el 2003. La historia afirma que la artista estaba tan deprimida por el fallecimiento de su abuelo que decidió suicidarse. Sus productores y familiares habrían decidido que, para mantener su figura en la industria musical, sería reemplazada por otra mujer identificada como Melissa Vandella.

En conversación con la emisora australiana, Kiss 1065, los conductores del espacio le preguntaron acerca de este tema y ella respondió: "Sí, algunas personas piensan que no soy la verdadera yo, ¡lo que es tan raro!, no logro entender por qué pensaron eso".





Se sabe que la teoría se originó en Brasil, pero con los años ha crecido en popularidad. Luego, en 2017, una usuaria de Twitter comparó a las dos mujeres para comprobar que Melissa no es la Avril original.

Okay so I was looking at these and the corners of their eyes are shaped differently and now I'm geeking pic.twitter.com/ag2G37NsSt