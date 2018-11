Hermana de Julián Gil no se queda callada nada y ataca a Marjorie de Sousa tras acusaciones

La hermana de Julián Gil hace fuertes declaraciones contra Marjorie de Sousa en su cuenta de Instagram luego que la actriz venezolana asegurara que Julián Gil solo quería ver a su hijo Mathías una vez al mes. Patty Ramosco no se quedó callada nada y le declaró la guerrera a la famosa tras la conferencia de prensa que dio hace unas atrás.

“Es muy cínica tendría que volver a nacer para elevarla… lo que le reste de vida no tendrá paz, porque alguien que tiene tanto veneno en su alma y que conduce su vida desde el odio la venganza y el despecho por intereses personales y por plata, jamás tendrá un día de paz. El calvario lo lleva dentro...Y será su castigo”, dijo Patty Ramosco en mensaje que colgó en Instagram.

Patty Ramosco también aseguró una vez más que Marjorie de Sousa solo quiere el dinero de Julián Gil. “Sigue mintiendo respecto a salud de su hijo y esto le da el pase directo a su calvario… un hijo, una víctima a quien utiliza como moneda de cambio para garantizar su buena tajada. Como le duele y evidencia que no soporta que le dé a sus otros hijos (de Julián), pero con todo y pena, se seguirá retorciendo como víbora. Nicolle y Juliancito llegaron a nuestras vidas mucho antes que Mathías, por lo tanto son tres, y que bueno que se puede heredar en vida”, dijo en el comunicado en Instagram.

La hermana de Julián Gil aseguró que tiene mucho que decirle a Marjorie de Sousa, pero en muchas ocasiones su hermano le ha impedido hacerlo. “Quiero que sepan todos los que me leen, que a mi no me manda nadie a decirle a esta sus verdades, por el contrario he sido aguantada por Julián en muchas ocasiones, tengo mucho, muchísimo que decir, y en sus tiempos voy contando… más miente, más verdades digo”, comentó en Instagram.