Thalía irreconocible en Instagram tras borrarse el rostro por exceso de filtros [VIDEO]

A través de las historias de Instagram, la cantante Thalía ha generado todo tipo de reacciones con una reciente publicación, debido a que la mexicana lució irreconocible para sus fans al usar en exceso los filtros de la citada red social, donde casi se borra el rostro en un reciente vídeo que dedicó a sus seguidores.

Thalía es una de las celebridades más activas en Instagram, donde publica sus mejores momentos en familia y los avances de su material musical, por ello suele convertirse en tendencia cada uno de sus compartidos; sin embargo, algunos de ellos suelen generar polémica entre los usuarios.

Esta vez no fue la excepción, debido a que la cantante se convirtió en blanco de críticas con un reciente vídeo en Instagram donde envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, quienes asistieron a uno de sus eventos. "No saben cómo aprecio el esfuerzo que hace. Todas las personas que estuvieron allí, gracias. Yo no sé cómo decirle cuánto los amo", indicó la intérprete con una vez curiosa a raíz del efecto que empleó.

Pese a su mensaje de amor, su rostro fue lo que más llamó la atención, ya que borró cualquier línea de expresión con el poderoso filtro, incluso parecía otra persona, por lo que llamó la atención en las redes sociales.

Como se recuerda, actualmente en Instagram, la cantante cuenta con más de 11 millones 600 mil seguidores en la red social, donde sus publicaciones gozan de miles de reacciones y todo tipo de comentarios hechos por seguidores fieles a la intérprete mexicana.