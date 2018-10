Camila Sodi “Quiero mostrarle a mi hija todas las versiones que puede elegir como mujer”

La actriz mexicana Camila Sodi agradece la oportunidad de dejar por un rato su zona de confort y los personajes de chica linda; para interpretar a una mujer aguerrida y con conflictos internos mucho más reales y crudos en ‘Distrito salvaje’, la serie colombiana que se estrenó este fin de semana en Netflix.

La propuesta le llegó cuando aún estaba en México caracterizando a Érica, la novia regia y rica del famoso cantante en ‘Luis Miguel, La serie’. El creador Christian Conti le hizo la oferta y ni bien terminó de grabar en el DF, cogió sus maletas y se instaló en Colombia.

En ‘Distrito salvaje’ es Giselle, una agente especial de la policía, que tiene la misión de vigilar y custodiar a un exintegrante arrepentido de la guerrilla colombiana. “Es una mujer méxico-colombiana a la que pude trabajar gracias a que tengo una buena amiga que tiene un pasado muy parecido a mi personaje. Nació aquí (Colombia) pero lamentablemente tuvo que salir, así que crecí con ella en la escuela en México. Por eso, lo primero que hice cuando acepté participar en ‘Distrito salvaje’ fue mandarle las líneas y ella me las regresaba ‘en colombiano’. Yo estaba todavía haciendo la serie de Luis Miguel, estaba en otro viaje mental, pero en mis ratos libres lo ponía, lo escuchaba y lo trabajaba. Tuve mucha suerte, mucha carnita”, cuenta la actriz a La República, tras su paso por Colombia, donde estuvo promocionando la serie que dirige el peruano Javier Fuentes León (Contracorriente, Elefante desaparecido) y donde también participa Tatiana Astengo.

Para la sobrina de Thalía, Giselle le ha dado la satisfacción de explorar en una personalidad muy diferente a todo lo anterior. “En México me daban ciertos papeles y aquí me dieron a Giselle, que es diferente a lo que había hecho antes. Como actor lo agradeces. Hacer personajes blancos hasta te aburre, a veces. Pero aquí, en ‘Distrito salvaje’, los personajes no son blancos ni negros, son grises”, explica.

¿Cuánto te costó cambiar el chip? ¿Qué tan difícil fue para ti manejar, casi al mismo tiempo, dos personajes tan diferentes?

Creo que eso es lo más bonito de ser actor, que te puedes convertir en alguien en un segundo y también es lo más desconcertante. Tenía muchas ganas de salir del estereotipo de la chica. El fin de Giselle no es encontrar el amor o que la rescate un príncipe; su fin tiene que ver con lo que ella trae adentro, es muy claro, emocional y eso me parece muy importante porque yo tengo una hija y le quiero mostrar que hay muchas versiones y vertientes de ser mujer y que tú puedes elegir cuál quieres ser. Y que no está mal si eres la princesa de cabellos rubios de Luis Miguel o si eres la policía ruda para quien lo único válido es su trabajo. Me parece importante que podamos tener ese abanico para que las chicas escojamos.

¿Cómo fue sumergirte en una realidad tan diferente como la de Colombia?

Mira, todavía no bajo las arepas (ríe). Estuve tres meses viviendo aquí absolutamente trabajando. Conocí lugares que cualquier turista no conoce, íbamos a bodegas al centro, a lugares horribles. Pero también me fui a lo más lindo, conocí de todo un poco, pero sí me sumergí en los submundos.

Son realidades parecidas en toda Latinoamérica...

Pues sí, lamentablemente, y lo más triste es ver el potencial de gente hermosa, echándole ganas, el país dándote todo y como que no encaja el rompecabezas.

¿Qué tal la experiencia de trabajar bajo la dirección del peruano Javier Fuentes León?

Lo amamos, es un tipo hermoso, dirige con su corazonzote. Te dice las cosas, pero creando siempre armonía en su set. Esta globalización, estas plataformas como Netflix, te dan como una conexión; es como una telaraña de gente creativa talentosa y con ganas.

El tema que aborda ‘Distrito salvaje’ es crudo. ¿Cuál crees que sea el mensaje final de la serie?

Aquí hay un tema que tiene que ver con la empatía y la compasión, o sea, el juicio de valor que ponemos ante alguien más. Cuando no conocemos a alguien lo juzgamos, lo rechazamos, entonces creo que en fondo se habla de eso y muchos de los personajes lo reflejan. Uno ve algo horrible en el otro, porque lo lleva adentro y se lo saca. Entonces, creo que a pesar de que ‘Distrito salvaje’ toca temas como la amnistía y la paz, también toca otros como la compasión que son actuales y que son los que necesitamos en Colombia, Perú, México, Argentina, Estados Unidos y en todos los países.

La serie

- 'Distrito salvaje' sigue a Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba), un guerrillero letal que escapa de la jungla tras la firma del Tratado de Paz Colombiano. Llega a Bogotá dejando atrás su pasado para intentar reinsertarse en la sociedad, mientras busca reconectarse con su familia. Pero rápidamente se encuentra envuelto en una red de crimen y corrupción, luchando por comprender las reglas de la jungla de asfalto, proteger a su familia de su pasado y enfrentándose al dilema moral de elegir de qué lado de la ley quiere estar.