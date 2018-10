Blackpink: Así se veían antes de ser cantantes de Kpop [FOTOS]

Si hablamos de Kpop inmediatamente alguien que conoce poco o nada de este género musical lo relaciona con BTS; sin embargo, existen más grupos con gran talento y son poco difundidos, como es el caso de Blackpink, unas jovencitas que cautivan con su belleza y talento.

Esta agrupación femenina es una de las más populares actualmente en Corea del Sur, debutaron el 8 de agosto de 2016 bajo la empresa de YG Entertainment y desde que sacaron su primer tema musical han sido amadas y criticadas, algunos fans del Kpop acusan a estas jovencitas de haberse sometido a cirugías plásticas u otras operaciones para mejorar su apariencia.

En tal sentido, compartimos fotografías inéditas de Lisa, Rosé, Jennie y Kim Jisoo antes de que fueran cantantes (predebut) y cómo lucen realmente sin maquillaje.

Lisa es la integrantes que más cuestionamientos ha sufrido más críticas por su apariencia. La menor del grupo de Blackpink o simplemente ‘maknae’ ha recibido desde insultos homofóbicos hasta la han acusado de haberse sometido a operaciones en el rostro.

La que menos comentarios negativos ha recibido desde su debut es la integrante Jisoo, quien pese a ser la mayor del grupo conserva un rostro juvenil y algunos la comparan con Dara, cantante de 2ne1 (también de YG Entertainment).

A continuación, te mostraremos un video antes de su debut y uno de los últimos éxitos de Blackpink:

Blackpink y Dua Lipa

La famosa cantante Dua Lipa se une a la ola de Kpop y junto a Blackpink estrenaron su nuevo tema 'Kiss an me Make Up', cuyo número de reproducciones supera los 9 millones a penas a un día de haber sido lanzado en la plataforma de video, YouTube.