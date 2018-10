Nicole Kidman confiesa que ventaja tuvo por casarse con Tom Cruise

La actriz Nicole Kidman ha confesado que su matrimonio con Tom Cruise, con quien estuvo casada por espacio de 10 años, la salvó de muchas de las dificultades con las que sí tuvieron que lidiar otras colegas, como el acoso sexual.

"Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, sino protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo alejada de la posibilidad de ser acosada sexualmente. Trabajé, pero todavía estaba muy metida en la crisálida. Así que cuando salí, a los 32, 33, tuve que madurar", dijo la intérprete en una entrevista para el New York Magazine.

Sin embargo Kidman, admite que también ha tenido que sortear dificultades en Hollywood. "Por supuesto que he tenido mis momentos #MeToo, ¡desde que era pequeña!", confiesa. "¿Pero los he querido exponer en un artículo? No. ¿Aparecen en mi trabajo? Por supuesto"!, continúa. "Soy abierta y cruda. Quiero tener mi pozo de experiencias y emociones para recurrir a él, para usarlo, y no solo estoy hablando de acoso sexual. Hablo de pérdida, muerte, de la amplia gama que ofrece la vida. Pero tiene que ser explorado por la gente adecuada para que no se abuse de ello de nuevo", dice.

Tras su separación con Tom Cruise en el 2001, la ganadora del Oscar, sintió que se acercaban a ella de forma muy distinta y reconoció que tuvo aprender a valerse por si sola. "Fue como que tuve que volver a crecer", afirmó. Actualmente Kidman,está casada con el músico Keith Urban y por respeto a él habla muy poco de su relación con Tom Cruise, aunque alguna vez dijo que su vida al lado de él había sido 'perfecta'.