Julián Gil deja mal parada a Marjorie de Sousa con dolorosa carta [FOTO]

Julián Gil y la actriz Marjorie de Sousa se encuentran enfrentados por la custodia de Matías, el único hijo que tienen en común. Debido que hasta ahora no llegan a un acuerdo, el actor aún no puede ver al pequeño fuera de las instalaciones gubernamentales bajo estrictas condiciones establecidas a favor de la intérprete venezolana.

A través de su cuenta de Instagram, el actor que nació en Argentina pero que se considera puertorriqueño manifestó su pesar por no poder pasar tiempo con el pequeño Matías.

Julián Gil compartió con sus miles de seguidores una emotiva carta dirigida al menor y reveló que no logra ver a su hijo aproximadamente un año y medio.

“Querido hijo, desde el día 27 de marzo del 2017 nuestra vida cambió... Lamentablemente tu madre (Marjorie de Sousa) entiende que eres sólo de ella... Hoy 12 de octubre (ayer viernes) por sus caprichos, un sistema de justicia deficiente y una abogada corrupta cumplimos 564 días sin poder estar juntos”, escribió el actor en su carta que hizo pública en Instagram.

Junto a una fotografía de él y el pequeño Matías en sus primeros días de nacido, Julián Gil se mostró muy afectado por no estar a lado de su hijo y espera que si algún día lee sus profundas palabras, él sepa que lo ama.

“No sé cuánto tiempo más pasará, puede que sean años, pero quiero que sepas que en estos momentos mi única presencia en tu vida es económica porque así lo quiere tu madre”, resaltó en Instagram. “Mi Matías, mi amor por ti siempre estará contigo aún en la distancia”, finalizó.

Con su carta, Julián Gil conmovió a sus seguidores, quienes se solidarizaron con el actor y le dijeron que tenga paciencia en el conflicto que tiene con la venezolana por la custodia del pequeño Matías, a quien el actor podía ver pero en el Centro de Convivencia de la Procuraduría de la Ciudad de México.

"Que tristeza siento al ver tu situación Julian, mi madre hizo lo mismo que esta mujer con tu hijo, por odio a mi padre me separó de él y no lo conocí, cuando yo tuve 15 años lo busqué pero fue demasiado tarde porque él ya había fallecido, ¡nunca la voy a perdonar!”, “Lo siento mucho... Espero Dios le ayude a Marjorie de Sousa a pensar y a madurar para que entienda que un padre bueno no debería ser separado de su hijo.. a poder estar cerca de su criaturita de su sangre... Ella es una mujer más orgullosa, un hijo es muy aparte de todo lo que pasa en la vida” y “Dios no se olvida de sus hijos. Ya te recompensará. Lamentablemente te dejaste llevar por las apariencias y no conocías a la madre tu hijo. Estará al cuidado de una madre egocéntrica, insegura, egoísta, manipuladora, shousera y desquiciada. Pobre nené”, fueron algunas de las muestras de solidaridad con el actor.

Otra usuaria le recomendó a Gil a no hablar mal de la actriz por su propio bien, mientras que algunas seguidores del intérprete de 48 años no dudaron en arremeter contra la venezolana. “Yo pasé por algo similar y lo único que te puedo decir es que lo peor que puedes hacer es hablarle mal de su madre, aunque ella esté haciendo las cosas incorrectas, cuando tu bebé esté grande, puedo asegurarte que se enojará contigo por expresarte asi de ella, repito, aunque esté incorrecto”, señaló una mujer en la sección de comentarios en Instagram.