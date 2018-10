Drake Bell se avergüenza de tema de Justin Bieber y canta éxito de Luis Miguel [VIDEO]

Drake Bell dejó en el pasado el incómodo momento que vivió luego que se filtrara una foto íntima en redes sociales. En esta ocasión, el cantante y actor estadounidense subió al carro del conocido youtuber 'El Escorpión Dorado' para hablar de todo un poco, en especial de sus preferencias musicales y de Justin Bieber.

Drake Bell calló en el divertido cuestionario de 'El Escorpión Dorado', quien en algún momento le dijo: "Voy a poner tu canción favorita que también es la mía". El youtuber puso el tema "Baby" de Justin Bieber y el intérprete de "I Know" sonrió algo apenado al escuchar cantar al conductor del vehículo.

Minutos más tarde, 'El Escorpión Dorado' le puso el éxito de Luis Miguel, "No culpes a la noche", aduciendo que esa es una de las canciones favoritas del estadounidense, quien en cuanto escuchó la introducción del tema, comenzó a cantar en castellano, dejando en claro que es un fan de el 'Sol de México'.

"No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas", cantó Drake Bell junto al polémico youtuber, que observó anonadado al estadounidense al verlo cantar en castellano.

La divertida entrevista ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube y miles de comentarios que destacan el buen sentido del humor del cantante y actor Drake Bell.

En el material audiovisual, Drake Bell también se atrevió a hablar algunas frases mexicanas para referirse a una dama y como conquistarle el corazón; no obstante, el youtuber se divirtió junto al cantante, quien en todo momento se mostró entretenido al interior del vehículo, donde aclaró como se filtró esa polémica fotografía que sale mostrando más de la cuenta.

(Foto: Instagram)

