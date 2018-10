Cecilia Suárez de La Casa de la flores: "Algunos memes de Paulina me encantan" (VIDEO)

Ahora que el director Manolo Caro confirmó la segunda y tercera temporada de La Casa de las flores par el 2019 y 2020, la actriz mexicana Cecilia Suárez, quien interpreta a la colosal Paulina de la Mora, dijo que le encanta la idea de continuar en la historia de Netflix. "Disfruto hacerla, no hay nada que no me guste de Paulina porque el trabajo del artista es no juzgar al personaje sino quererlo y entenderlo para poderlo amar".

La actriz, está lista para asumir, quizás, el protagonismo de La casa de las flores en las próximas temporadas pues aun no se define la presencia de Verónica Castro como la matriarca de la familia De la Mora. "Creo que Paulina es una mujer que se siente absolutamente responsable de lo que le pasa a su familia y su entorno y batalla constantemente por balancear eso", dijo durante un encuentro con la prensa latinoamericana en Bogotá (Colombia).

En otro momento contó que le agrada el éxito avasallador que tiene su personaje, pero que no entiende mucho el tema de los memes y todas las cosas que se arman por internet en torno a Paulina. "Yo no abro el Facebook hace cinco años! Yo me enteré por una amiga, 'que tenía un Facebook' porque me dijo que le había hablado y eso, yo le dije 'pero si no abro el Facebook hace 5 años...' Pero bueno, algunos (memes) los veo y me encantan".

Al igual que su director Manolo Caro, la intérprete considera que el éxito de La casa de las flores, tiene que ver con el hecho de que traspasa fronteras y toca temas muy humanos. "También tiene que ver con que la gente se ríe, pero también con esa complicidad que existe entre Manolo y nosotros. La verdad es que la pasamos muy bien, durante las muchas horas que tenemos de trabajo. Somos felices", afirma.