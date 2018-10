Rodrigo González critica a Cristian Zuárez y él hace fuerte revelación contra el conductor

El cantante argentino Cristian Zuárez sigue siendo criticado por su intención de demandar a Laura Bozzo y pedir una indemnización. Esta vez fue cuestionado por el conductor de televisión Rodrigo González.

Tras conocer las críticas del popular ‘Peluchín’, el argentino calificó de ‘malagradecido’ al conductor de ‘Válgame Dios’ por criticarlo y le recuerda que le salvó la vida en México.

Según Cristian Zuárez, él le salvó la vida a Rodrigo González en México cuando el presentador de televisión entró en coma por consumo de alcohol.

“Ahora que no estoy con Laura soy de lo peor y hace tres años, cuando le salvé la vida, en Acapulco, porque le dio un coma etílico por amanecerse tomando alcohol y sabe Dios qué más porquerías, era el bueno... pues, para mí es solo un malagradecido”, contó Cristian Zuárez para el diario Trome.

“Estábamos en el yate, el reportero de su programa entrevistaba a la hija de Laura, cuando él se puso mal porque estaba alcoholizado, tenía las manos agarrotadas, pálido, empecé a masajearlo porque ni su novio ni Laura reaccionaban. Luego lo llevé a un hospital, donde le pusieron como tres litros de suero y todo lo pagué con mi plata. Él no sabe nada de mí, pero yo sí de las fiestitas que hace”, detalló.

Cuando le recordaron a Zuárez que ‘Peluchín’ defiende a Laura porque él quiere enjuiciarla, el argentino señaló: “Todos esos que salen a defenderla como ‘Peluchín’, Magaly, Roberto Romagnoli (productor argentino) son chupamedias de Laura. Yo solo reclamo lo que es justo”.

El exnovio de Laura Bozzo reveló que la autodenominada ‘Abogada de los pobres’ le reveló que no tiene dinero, por lo que él podría desistir en su demanda. “Ella me ha dicho que está en bancarrota, si eso es cierto, me olvido de todo y le deseo lo mejor”, apuntó.