Marjorie de Sousa expuesta de la peor manera por ex trabajador de su edificio

Marjorie de Sousa quedó de la peor manera luego de ser expuesta por el exportero del edificio donde vivía con Julián Gil. Hace unos días, la venezolana, de 38 años, se tomó la molestia de opinar sobre la relación de Garbiel Soto con la actriz de origen ruso, Irina Baeva, sin saber que un testigo contaría toda la verdad sobre la "tormentoso" amorío con el padre de su hijo.

Marjorie de Sousa siempre fue vista como la manzana de la discordia entre el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pese a que lo negó en reiteradas ocasiones; ahora, Gaudencio Bolaños Muñoz, testigo que trabajó en el condominio donde vivían los actores, aseguró a TV Notas que ella se veía a escondidas con la actual pareja de Irina Baeva.

"En 2014, el señor Julián vivió casi dos años en el departamento 303, y después ella, junto a su mamá, llegaron al 203; pero en ese entonces Marjorie y Julián solo eran amigos. Pasó el tiempo y él se fue, pero ella se quedó a vivir ahí", explicó el testigo con referencia a cómo conoció a Julián y Marjorie.

En esa mismo contexto, la fuente, que trabajaba en el mismo edificio de los actores en mención, adujo que la confirmación de la relación entre Marjoie de Sousa y Julián Gil le tomó por sorpresa.

"Me dijo: 'cab#$%, ahí le encargo a la señora'. Se le veía bien entusiasmado, pero hubo cosas que la verdad ya no me latían, porque le llegué a tener mucho cariño al señor Gil, ya que me trata súper bien, y por eso quiero decir lo que vi", agregó.

Además, el trabajador argumentó que vio a Gabriel Soto ingresar en el departamento cuando él y la madre de Marjorie de Sousa no estaban en el lugar.

"Que cuando él no venía y la mamá de Marjorie no estaba, llegaba Gabriel Soto a visitarla. Lo conozco de la tele, y traía un auto deportivo negro muy bonito", aseguró.

"Bajaba arreglada, lo recibía; él se estacionaba en el lugar de ella y solo le decíamos que no podía haber dos coches ahí; él contestaba que no tardaba y a veces se quedaban unas horas y se iban en la camioneta de la señora", reveló el testigo con referencia a Marjorie de Sousa y las "visitas" de Gabriel Soto.

Luego de estas fuertes declaraciones, Marjorie de Sousa no se ha pronunciado sobre el particular, mucho menos Gabriel Soto.

(Foto: Instagram)



(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)