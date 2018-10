American Music Awards: Panic! At The Disco alista tributo a Queen

A 14 días del estreno de la película 'Bohemian Rhapsody', inspirada en Queen y en su líder Freddie Mercury; mañana los American Music Awards le rendirán un homenaje a la banda. Para ello convocaron a Panic! At The disco, quienes interpretarán la canción que le da el nombre a la película.

"Si hay una canción que desearía haber escrito yo misma, es 'Bohemian Rhapsody' . El genio de Freddie Mercury está claro desde la primera nota hasta la última y me siento honrado de poder rendir homenaje a Queen con mi actuación", dijo Brendon Urie , líder de la banda, a través de un comunicado de prensa. Panic! At The Disco suele interpretar el cover de Queen e incluirlo en sus conciertos. Incluso, tocaron la canción para el soundtrack de la película Suicide Squad.