Cecilia Bracamonte es vocera de importante campaña social [VIDEO]

Reconocidas figuras como Cecilia Bracamonte, Leslie Stewart, Georgette Cárdenas, Ebelin Ortiz, Silvia Bardales, Jaime 'Choca' Mandros, Junior Silva, Fernanda Kanno, 'Gachi' Rivero, además de personajes del elenco de Ojitos Hechiceros como Melissa Paredes, Andrés Silva, Pablo Heredia, Sebastián Monteguirfo y más vienen compartiendo en sus redes sociales singulares fotografías solo de de su pecho, ello con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de realizarse un chequeo de mama una vez al año.

Este movimiento al que se vienen sumando cada vez más personas, es parte de la campaña Tetas con Propósito de la Liga Contra el Cáncer, la cual invita a los peruanos a difundir en sus redes sociales una fotografía de su pecho junto al hashtag #TetasConProposito. Con esta iniciativa se busca que más personas se unan a esta gran cruzada y tomen conciencia de la importancia de la prevención del cáncer de mama.

“No podemos ser indiferentes, el cáncer de mama puede afectar a todos, tanto hombres como mujeres. Demostremos que amamos nuestros pechos y lo importante que es cuidarlo. Por eso, sube una foto de tus pechos a tus redes sociales con el #TetasConProposito y únete a esta cruzada de prevención y tomemos conciencia de la importancia de realizarse un chequeo de mama, al menos una vez al año. Recuerda que, en nuestro país, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer peruana. Aprendamos todos a prevenir el cáncer”, comentó Cecilia Bracamonte, vocera de la campaña.

Cabe señalar que, como parte de las actividades de la campaña, la institución realizará durante todo octubre despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/.25 en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.