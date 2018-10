Myriam Hernández: "Me puse a llorar porque no era lo que quería hacer"

La cantante chilena Myriam Hernández, quien este domingo (07) se presentará en el United Palace, Nueva York, celebra por todo lo alto sus 30 años de carrera musical, componiendo y cantando a los millones de corazones en el mundo, por lo que ha sido distinguida con el título de "La baladista de América".

Myriam Hernández no hubiera conseguido tal distinción, si no luchaba por mantener intactos sus sueños e identidad. La intérprete y compositora chilena estará este fin de semana en Estados Unidos como parte de su gira "La fuerza del amor" y dio reveladores detalles de sus inicios en la industria musical.

"No todo fue color de rosa en los inicios de mi carrera, encontré trabas en el camino. La primera fue con mi nombre, pero inmediatamente me dijeron que tenía que cambiarlo, me negué", explicó Myriam Hernández con respecto a las trabas que le pusieron por su nombre artístico.

El siguiente desafío, según Myriam Hernández, llegó a deprimirla porque involucraba romper los sueños de toda una vida. La intérprete de "El hombre que yo amo" explicó que una disquera trató de convencerla de que su éxito vendría con el género rock y no de las baladas.

"Luché por ser quien soy. Recuerdo que una vez me presenté en el programa Sábado Gigante y canté algo en esa línea del rock. Todos estaban felices con lo bien que salió todo, pero yo me puse a llorar porque no era lo que quería hacer", acotó.

Lo entrega todo en su gira por Estados Unidos

Al narrar sobre su gira, Myriam Hernández, ganadora del Grammy Latino que debutó con un disco homónimo en 1988, contó que se trata de un recorrido que involucra varias ciudades del país y que también le permitirá presentarse en algunos escenarios de Europa.

"Estoy feliz de poder reencontrarme con el público a través de esta gira en la que hago un recorrido que incluye las canciones más conocidas de todo mi repertorio. Me siento agradecida de Dios por tener unos seguidores tan leales que me han acompañado durante estos 30 años de carrera".

En ese mismo contexto, la también compositora manifestó que tiene una conexión especial con los pobladores de Nueva York.

"A principios de este mismo año tuve un concierto en Nueva York. Es siempre esplendido regresar a esta ciudad, siento que el público y to tenemos una gran complicidad. Me siento afortunada de poder verlos otra vez y se los puedo asegurar que será una noche maravillosa", agregó.