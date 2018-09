Instagram: Lindsay Lohan intenta 'secuestrar' a dos niños refugiados y su madre la golpea [VIDEO]

A través de Instagram, la actriz y exfigura de Disney, Lindsay Lohan, sorprendió a todos sus seguidores al trasmitir en vivo un polémico vídeo, donde intentó llevarse a dos niños refugiados, sin imaginar que recibiría una dura lección por parte de la madre, quien terminó golpeándola.

La actriz se vio envuelta en una controvertida polémica tras intentar separar a dos niños de sus padres que también eran refugiados, todo por pensar que los adultos estaban traficando con ambos pequeños, pero cometió un terrible error.

En la cinta se ve cómo la actriz persigue a la familia mientras intenta hablarles en inglés, ruso y árabe pero no recibe respuesta. En el vídeo de Instagram se ve cómo va explicando que se trata de una familia de refugiados sirios, y aunque todo empieza en una petición, la Lindsay pierde los papales. "Contadme vuestra historia para que pueda ayudaros ¿Qué necesitáis?", le dice a los padres.

La actriz les ofrece llevarse a los niños a un hotel para que vean películas, pero ellos no se ven muy convencidos y terminan negándose. La reacción provocó que la actriz se moleste y se vuelva más hostil. "No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", le dice a uno de los pequeños.

Al ser rechazada nuevamente, la joven habla con la madre y recrimina que esté junto a sus hijos en la calle. Pese a que no le hacen caso, la figura de cine continúa insistiendo, provocando que la familia se levante y huya en dirección contraria. Lohan comienza a perseguirlos y los acusa de "traficar con niños".

Tras hostigar a la familia, la madre de los pequeños explota contra ella y comienza a forcejear para que la dejen de grabar, por ello el móvil termina cayendo al suelo. Cuando la actriz lo recupera, se ve cómo llora y dice que tiene "mucho miedo".

Sus actos provocaron una serie de críticas en las redes sociales, donde muchos le increparon por "no respetar a las personas", además la acusaron de "intento de secuestro".