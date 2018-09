Julián Legaspi: “Vivo agradecido de todos mis ‘villanos’”

Julián Legaspi retorna al cine como el antagonista en Yuli, la primera película de ciencia ficción peruana, dirigida por Christian Carrasco, que se estrena el próximo 11 de octubre. En la siguiente entrevista, el actor de 44 años hace una retrospectiva sobre su carrera, sus roles de villano y su nueva etapa como padre, lejos de la polémica y los mitos, que lo encasillaron como el ‘chico malo’ de la televisión.

En Yuli te veremos nuevamente como el antagonista, te persiguen esos papeles…

Sí, eso viene desde ‘Calígula’, que fue un éxito, mi personaje se volvió como un ícono, una leyenda, no quiero exagerar pero era una cosa abrumadora. Después de esa serie, los productores, que a veces son un poco facilistas, buscaban un malo y pensaban en mí, decían: ‘Julián ya lo hizo, tiene la entonación para esos personajes’, que dicho sea de paso, no son fáciles. Hacer de bueno es mucho más sencillo y llorar no es lo más difícil.

Calígula ha marcado el hilo conductor de tu carrera, ¿en algún momento te ha pesado ese personaje?

Debería decir que sí pero pienso que no, porque me permitió hacer los personajes más ricos. El papel masculino más interesante en una novela siempre era el mío, no había otro mejor. Yo agradezco ese ‘encasillamiento’ de los directores porque, además, he tenido villanos diferentes. En lo más interno de cada uno había motivaciones distintas, uno era un loco en una moto, otro un enfermo obsesionado con el amor, a otro lo motivaba la venganza, etc. En general, estoy contento con la carrera que he hecho y agradezco que siempre confiaron en mí para esos personajes importantes en cada historia porque sin el malo no hay nada.

Pero esos roles te han creado una imagen real similar al de la ficción, ¿cómo ha sido convivir con eso?

Divertido y agradable porque siento que al malo todos lo respetan, entonces no te ‘cochinean’ en la calle. Yo me compenetro bastante con el personaje y la gente valora eso y me paran para felicitarme, eso me encanta más que un autógrafo o una foto. Me ha pasado que señores me han dicho que soy el mejor actor. Sé que no lo soy, pero me lo han dicho y eso me da mucha satisfacción.

Cuando una expareja tuya te acusó de haberla agredido, ¿afectó tu imagen y carrera?

-Estamos muy mal en la teve con algunos espacios donde aparecen chicas que uno no sabe a qué se dedican, o sale un personaje que se hace popular y habla mal de todo el mundo y todo es pichi, caca, poto en horario de protección al menor, y a nadie le importa. En ese contexto salió una chica a hablar sin ninguna prueba de nada… la gente no es tonta, puede ser desinformada, pero se da cuenta qué cosa es de verdad y que no. Te soy sincero, nunca nadie me dijo nada en la calle.

¿Si fue una calumnia por qué no te preocupaste por dejarlo claro, tal vez, con una demanda?

Mi abogado me lo recomendó pero la denuncia me costaba plata y tiempo y, según mi abogado tendría que haber pedido un millón de soles de reparación o algo parecido. Esa chica de dónde me iba a pagar, y si no paga la meto presa… tampoco quería eso porque la verdad, lo que dijo no me afectó, ni me arañó nunca. Yo seguí con mi vida y ahora tengo mi familia.

¿Cómo vives tu parternidad?

A los 42 años fui padre por primera vez y un año después nació mi segundo hijo. Siempre me han gustado los niños, pero no quería tener hijos joven y por eso lo retrasé y tomaba las precauciones del caso. Cuando los hijos llegan es porque por fin encontraste una mujer con la cual tienes otra conexión, eso es maravilloso. Mis hijos han llegado en el momento en que ya no te provoca ir a una fiesta sino regresar a tu casa, cenar en familia y jugar con los bebés. Román tiene un año, ocho meses y Germán 8 meses.

¿Buscarás la niña?

Ya no, ahí queda la cosa. Ser actor y tener dos hijos ya es una locura. Vivo solo de la actuación y no me meto en shows ni cosas raras, prefiero ser pobre pero honrado.

Alguna vez trabajaste afuera del país, ¿la internacionalización fue muy efímera?

Eso es algo que nunca he buscado. Estoy feliz trabajando acá. Recuerdo que después de la telenovela ‘La Noche’, Lucho Llosa me mandó a Venezuela para una novela, pero yo extrañaba Lima, mi familia, mis playas, los amigos, mi perro. Allá gustó mi trabajo y me propusieron quedarme, pero no acepté y apenas terminó la novela me regresé. Años después, me convocaron para una novela en Miami y pasó lo mismo. Hice la novela, me propusieron quedarme y me regresé. Siempre me ha gustado estar en mi país. Nací en Uruguay pero me crié en Perú así que nunca intenté nada, soy el más fresco de todos. Siempre he sido de disfrutar el día a día, de vivir la vida, tengo claro que cuando uno se muere no se lleva nada y que la vida más bien se te va en cada minuto y eso no lo vas a repetir. Lo más valioso que tiene uno es el tiempo y uno tiene que pensar dónde lo quieres vivir. Irme a Miami a hacer un montón de novelas malas para ganar un montón de plata, ¿para qué? Vivir toda mi vida juntando plata y sacrificándome, ¿para esos últimos años? Prefiero disfrutar la vida y ya veré qué hago en mi vejez.❧