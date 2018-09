Katty García deja en 'shock' a fans tras desgarradora experiencia con el cáncer

Atraviesa por un desconsolador momento. La bailarina peruana Katty García, quien radica en Estados Unidos con su pareja, Karim, usó su cuenta oficial de Instagram para narrar una experiencia que le tocó vivir al lado de su familia. La ex chica reality comentó que le tocó vivir una difícil etapa producto del cáncer.

Para no generar confusiones, la bailarina Katty García mencionó a los personajes de la historia. A través de su cuenta de Instagram comentó que había perdido a un integrante muy querido en su familia. Su nombre era Liebe, y fue la fiel compañera de su pareja Karim. La mascota no pudo sobrevivir al cáncer detectado en una parte de su cuerpo.

Sobre la forma en la que han atravesado la noticia, la bailarina Katty García comentó lo siguiente en Instagram. "Liebe tenía cáncer en una de sus tetitas, eso avanzó mucho y ella ya no está con nosotras, hasta el día de hoy me da penita. Ay, chicas, no quiero llorar, la verdad, porque en serio me da mucha tristeza. Todavía la tengo presente y siempre lo estará. Es mi compañera y siempre lo va a ser, lo fue y lo será por siempre. Le damos las gracias porque acompañó a Karim casi 14 años de su vida, en sus momentos más tristes, en sus momentos más alegres fue la compañera de Karim".

La perdida de la mascota de Katty García ocasionó que los usuarios de la red social Instagram se pronunciaran en la sección de comentarios de su última publicación para transmitirle sus condolencias.