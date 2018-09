La reina Isabel II enfurece con capítulo que deja mal parado a su esposo de The Crown

Si bien es cierto al comienzo quedó encantada con la historia de The Crown, la serie de Netflix, fuentes cercanas a la Reina Isabel II aseguran que ahora la soberana se ha disgustado mucho debido a un capítulo dedicado al príncipe Carlos, su primogénito, que además deja mal parado a su esposo, el príncipe Felipe.

Se trata del penúltimo episodio de la segunda temporada, llamado Paterfamilias, donde se narra los días de internado en Gordonstoun (Escocia) del entonces pequeño Carlos y que se comparan con los que vivió décadas antes su padre, Felipe, el duque de Edimburgo.

Según fuentes del Palacio de Buckingham, Isabel II está molesta por la manera en que se retrata a su esposo: un padre frío y cruel. "La reina es consciente de que muchos de quienes ven The Crown toman la serie como un retrato preciso de la familia real, y no puede cambiarlo. Pero puedo afirmar que se enfadó por cómo el príncipe Felipe aparece retratado como un padre insensible con el bienestar de su hijo", reveló un "cortesano senior" al diario The Express. Hugo Vickers, un autor especializado en la familia real dice: "el problema es que The Crown está bien escrita, bien interpretada y lujosamente rodada. Lo que lo hace mucho peor porque pervierte la verdad: hay episodios enteros construidos sobre invenciones".

Cabe recordar, que cuando se estrenó la primera temporada de The Crown, la reina se enganchó a la plataforma y disfrutó mucho de verse a sí misma en la historia, incluso, allegados al Castillo de Windsor, contaron que realizó maratones junto a su familia. Sin embargo, al parecer, ahora la historia es otra.