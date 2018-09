Sofía Franco se casa con Álvaro Paz de la Barra tras difusión de polémico video

Sofía Franco le sigue los pasos a Vanessa Terkes y contrae matrimonio con un político a pocos días de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2018. El video de la boda se dará a conocer este miércoles en el programa ‘Válgame Dios’.

A través de su cuenta de Instagram y otras redes sociales, Rodrigo González compartió un avance de cómo fue la boda de la conductora de televisión Sofía Franco con el abogado Álvaro Paz de la Barra.

Como se sabe, Álvaro Paz de la Barra es un candidato a la alcaldía de La Molina por Acción Popular y para muchos cibernautas, este enlace tiene un 'tinte político'.

La boda de Sofía Franco y el padre de su hijo se realizó en medio de la polémica, pues desde hace unos días se viene difundiendo un polémico video de Paz de la Barra, en donde sacan sus antecedentes.

Cabe recordar que Álvaro Paz de la Barra estuvo involucrado en violencia doméstica y patrocinio a autoridades corruptas como el exgobernador regional ancashino, César Álvarez.

Sofía y Álvaro llevan varios años de relación y fruto de esa relación, tienen a un pequeño niño. El romance entre la conductora de televisión y el abogado se dio a conocer a mediados del 2010.

En el 2012, la ex 'Paquita peruana', se convirtió en madre. Luego, en paralelo a su carrera como conductora de televisión, junto a Maju Mantilla en el programa 'Al aire', tuvo que afrontar un escándalo, cuando una modelo, salió a los medios, asegurando que Sofía había sido la 'manzana de la discordia' entre Paz de la Barra y ella.

"Son muchas faltas de respeto las que he escuchado, y como hay un asunto de extorsión y de chantaje, es algo que prefiero no tocar. Las autoridades competentes se encargarán de esta investigación", explicó Franco a manera su defensa. A mediados del 2016, Sofía y el padre de su hijo, anunciaron que se casarían en noviembre del 2017, algo que no ocurrió y que ahora sí se concretará.