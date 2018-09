Expareja de George Michael revela que el cantante intentó suicidarse cuatro veces

La expareja del cantante George Michael, el fotógrafo Fadi Fawaz, reveló a través de su cuenta de Instagram que el artista intentó suicidarse hasta en cuatro oportunidades y que el abuso de las drogas lo llevó a la depresión. "Todo lo que quería, era morir", escribió hace unos días.

Según Fawaz, uno de los intentos fallidos del intérprete de 'Fredom!, tuvo lugar en 2013 cuando el artista se lanzó de un coche en movimiento en plena autopista. "George estaba tan deprimido en ese momento que no quería vivir", cuenta, tras desmentir que no se trató de un accidente como se filtró en las noticias. Sin embargo, el episodio más alarmante ocurrió mientras el exlíder de Wham! se encontraba en rehabilitación. "Él trató de apuñalarse 25 veces. Nunca me contó como lo hizo", añadió.

El fotógrafo, también habló sobre la adicción a las drogas que padecía Michael y cómo este mal probablemente lo llevó a la depresión. "Todos los días durante unos tres meses mientras estaba en la casa de Highgate (norte de Londres), bajaba por las mañanas y lo encontraba desmayado en la silla o en el piso cerca del fuego con su té. Él comenzó a quedarse dormido mientras estábamos en público. Me dijeron que también se había quedado dormido en el estudio. Yo le decía: no quiero encontrarte muerto en una cama", contó.

En otro momento Fawaz contó detalles del día en que encontró a George Michael sin vida. "Un día antes de su muerte, tuvimos una pequeña pelea, así que no me sorprendió que no saliera de su habitación. Pero al día siguiente al no escuchar ningún movimiento en su cuarto, decidí entrar. Cuando estuve cerca de él pude ver que tenía la mano derecha pegada a la cara, con el puño cerrado y los dedos enroscados en la mejilla. Su cara se veía normal. Vi que sus piernas estaban juntas, pero parecía tensa bajo las sábanas. Lo toqué, pero estaba frío. No me di cuenta de que estaba muerto hasta que vi que sus dedos estaban azules", reveló.

Entonces, llamó a emergencias y al mejor amigo del cantante, el productor David Austin. "Una parte de mí pensó que George podría estar frío porque tenía el ventilador encendido, pensé que podía verlo respirar, pero estaba muerto. Cuando se confirmó la muerte pensé: Eso es todo, finalmente, lo hizo y finalmente lo vi muerto en su cama".