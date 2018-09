Kim Kardashian presume su derrier en lencería y recibe críticas [FOTO]

La socialité Kim Kardashian cerró su fin de semana demostrando sus atributos en atrevido traje que ha causado la admiración en sus miles de fans de Instagram.

Kim Kardashian demuestra que a pesar de ser madre todavía mantiene su figura contorneada por ello no tiene ningún problema en compartir imágenes en la citada red social donde cuenta con más de 118 millones de seguidores, y son quienes reaccionan ante las distintas publicaciones de la empresaria estadounidense.

En esta última imagen compartida en Instagram, Kim Kardashian se luce con un traje íntimo que no deja casi nada a la imaginación, pues hace notar su derrier en una pose muy sexy mientras se mira en el espejo y toma la instantánea con su celular.

Para esta publicación la socialité estadounidense acompañó la leyenda: "Watch Keeping Up With The Kardashians tonight" (Tengan cuidado con las Kardashian esta noche), un texto que sorprendió a sus miles de seguidores, quienes están atento de cada acontecimiento de la empresaria que de de inmediato comentaron al respecto.

"Para mí, eres hermosa y tienes que saber lo que una mujer puede hacer en su vida. Lo siento si hago errores en mi escritura, es que soy de Croacia en Europa", escribió @slaviacapalaversa.

Hay quienes destacaron la belleza corporal de Kim Kardashian ante esta fotografía. Sin embargo hubo otros usuarios que criticaron la manera en que actúa la socialité, pues consideran que ella debería guardar cierta discreción por ser una madre y sobre todo por ser una mujer de casi 40 años, y que no ya no estaría para estar haciendo este tipo de publicaciones en las redes sociales.

"Aqui vamos otra vez, ¿quién querría andar mostrando su cuerpo todo el tiempo? ¡Hay alguna sustancia para usted! Ahora que estás presionando 40, ¿qué vas a hacer para mantenerte en una belleza rejuvenecedora? Es maravilloso, pero qué más tienes para mantener el poder estas fotos se hacen tan viejas", comentó @tannc11.

Otro usuario de Instagram presume que Kim Kardashian en realidad comparte estas fotos para presumir que es una persona feliz, pero en verdad no lo es.

"No cariño, no lo haces. ¿Por qué te gustaría retratarte como alguien que no eres? Ser uno mismo", escribió taylor_7577.