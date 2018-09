Ana Torroja volvió a España como jurado de Operación Triunfo

La cantante, Ana Torroja, volvió a España para integrar el trío de jueces de la nueva temporada de Operación Triunfo, y también para presentar una colección de Joyas de Suárez bautizada con el nombre Entre el cielo y el suelo, inspiradas en ella, en Mecano y en la estética que marcó la movida madrileña, época que coincide precisamente con la llegada a Madrid de la firma de alta joyería que este año celebra su 75 aniversario.

“Soy muy aventurera y me encanta crear, así que estos dos proyectos me parecen ideas muy bonitas. Pero quiero aclarar que nunca me he ido de España. Que viva fuera no significa que realmente no tenga en España mi casa”, manifiesta Torroja.

La artista reside desde hace tres años en México D.F. junto a su esposo Rafael Duque, ingeniero de sonido, y su hija Jara de 13 años, de quien afirma que es “muy deportista”. “Mi familia me ayuda muchísimo, mi hija es una aventurera como yo, le encantan las experiencias nuevas. Y mi marido es quien siempre me da el empujón, quien me anima y me ayuda para poder hacer todo esto”, cuenta.

Sobre participación como jurado en Operación Triunfo la Torroja afirma que la propuesta le encantó desde que se la hicieron. “Me gustan los retos y el miércoles corroboré que había tomado la decisión correcta. Aunque nos llamen jurado no considero que lo que hagamos sea juzgar; creo que les ayudas con consejos en base a tu experiencia”. Respecto a las joyas diseñadas e inspiradas en ella dice: "Son delicadas pero potentes. Se parecen un poco a mi personalidad, fuerte pero frágil”.