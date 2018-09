Isabel Pantoja se enoja por duras revelaciones de Chabelita y cantante responde

Chabelita, la hija peruana de Isabel Pantoja, vuelve a causar polémica con sus declaraciones sobre la cantante, quien no dudó en dar su descargo en otra entrevista.

¿Qué dijo Isa Pantoja para que la española se enoje? En una entrevista que la peruana ofreció la colaboradora de Sálvame Mila Ximénez para la revista Lecturas, la popular Chabelita habló de diversos temas: su infancia en la Moraleja, la detención de su madre, las visitas a la cárcel, la relación con su tío y su abuela, su vida con Julián Muñoz y María del Monte y el episodio en el que Chelo García Cortés le ayudó a tener relaciones con su primer novio.

Pero lo que le molestó a la intérprete española fue que su hija dijera que le dio plata. “A mi madre le he dado todo, hasta dinero”, expresó Isa Pantoja, quien en la actualidad participa en el famoso reality Gran Hermano VIP, que le habría dado un importante pago.

Para sorpresa de muchos, Isabel Pantoja no se quedó callada y contó algunos secretos de su engreída. En una entrevista telefónica con el programa Sálvame de Telecinco, la famosa tonadillera reveló que su hija adoptiva se escapó cuando aún era menor de edad.

“Ella se fue de casa antes de los 18 años de edad, pero la perdí antes. En concreto, cuando se escapó de mi casa cuatro años antes”, reveló la cantante que estuvo en la cárcel por varios meses.

“Mi hija se fue antes, mucho antes y eso lo he sufrido yo como madre, porque quede muy claro que yo soy su madre. Le he tratado de dar una buena educación, como a mi hijo, y he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando porque yo no acepto la vida que está tomando. No acepto que llegue ni a las siete de la mañana, ni a las nueve o a las 11 de una forma u otra. Yo le voy a reñir aunque tenga 22 años y ella lo sabe”, añadió.

Pantoja también se mostró disconforme con el rumbo que tomó su hija. “No acepto la vida que ha tomado y está con alguien que no es buena persona”, declaró ante la mirada incrédula de la conductora española Carlota Corredera y de los demás colaboradores del programa.

Al ser consultada sobre la participación de Chabelita en el popular reality español, Isabel Pantoja sentenció: “Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche. Y sé dónde está”.

La intérprete también contó que Isa Pantoja no se despidió de ella antes de entrar a concursar en Gran Hermano VIP. “Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida. No tengo ningún problema en que ella esté en un reality (…), pero es cierto que no ha llamado para despedirse de mí”.

La peruana supo de las declaraciones de su madre, quien la adoptó en Perú cuando era casi un bebé, y no pudo ocultar su sorpresa. “Hablaré con ella para aclarar esto”, dijo.