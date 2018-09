Emmy 2018: lista de ganadores y reacción de cada famoso al llevarse estatuilla

La 70 edición de los premios Emmy, considerados los Oscar de la televisión, se realizó este lunes 17 de septiembre donde distintas estrellas de la industria de la televisión se dieron cita en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

'Game of Thrones' extendió su imperio televisivo en los Emmy y triunfó como la mejor serie dramática, mientras que 'The Marvelous Mrs. Maisel' de Amy Sherman-Palladino arrasó con su primera temporada.

Así es, 'Game of Thrones' ganó nueve premios, fue la más premiada por delante de 'The Marvelous Mrs. Maisel', serie que obtuvo ocho estatuillas.

Mientras Claire Foy, la reina Isabel II de 'The Crown', dio la sorpresa como mejor actriz al destronar a Elisabeth Moss de 'The Handmaid's Tale', serie que no tuvo mucha suerte en la velada.

Los Emmy 2018 no dieron ninguna alegría para los latinos, puesto que Antonio Banderas ("Genius: Picasso"), John Leguizamo ("Waco) y Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Ricky Martin (los tres por 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace') no pudieron salir como vencedores en sus respectivas categorías.



Lista oficial de ganadores de los Emmy 2018

Mejor serie dramática: 'Game of Thrones'

Mejor comedia: 'The Marvelous Mrs Maisel'

Mejor actor dramático: Matthew Rhys, 'The Americans'

Mejor actriz dramática: Claire Foy, 'The Crown'

Mejor actor de comedia: Bill Hader, 'Barry'

Mejor actriz de comedia: Rachel Brosnahan, 'The Marvelous Mrs Maisel'

Mejor actor dramático de reparto: Peter Dinklage, 'Game of Thrones'

Mejor actriz dramática de reparto: Thandie Newton, 'Westworld'

Mejor actor de reparto en comedia: Henry Winkler, 'Barry'

Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, 'The Marvelous Mrs Maisel'

Mejor miniserie: 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Darren Criss, 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, 'Seven Seconds'