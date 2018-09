Instagram: Natti Natasha dejó atrás las transparencias y lució nuevo outfit

Natti Natasha es una de las cantantes del género urbano con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que usa o deje de usar se convierte en tema de conversación entre sus miles de fans en el mundo.

Esta vez, la cantante de 'Sin Pijama' y 'No me acuerdo' quiso sorprender a sus followers con un nuevo outfit, el cual trajo muchos comentarios porque Natti Natasha acostumbra usar transparencias y bodys.

Así es, Natti Natasha quiso reemplazar sus bodys por un atuendo totalmente blanco y cerrado. Un outfit que favoreció a la cantante, quien acostumbra dar un gran performance en sus presentaciones musicales.

Natti Natasha tiene una recargada agenda, pero eso no le es impedimento para darse un tiempo y tomarse algunas fotos, donde muestra los looks que usa en sus distintas presentaciones.

La guapa cantante de 31 años se hizo popular en el mundo por temas en el género reggaeton, pero ahora quiere ganarse un espacio en la bachata. Estilo musical que interpreta muy bien.

En la bachata, Natti Natasha acaba de lanzar 'Buena Vida', canción que es todo un éxito en YouTube porque une su voz a la de Daddy Yankee.

Natti Natasha también se ha ganado un espacio en las redes sociales por sus constantes publicaciones, donde comparte fotos y videos de su día a día.

Recordemos que Natti Natasha es una cantante dominicana de reguetón, pop hispano y música tropical. Sus canciones más conocidas son 'Criminal' con Ozuna, 'Sin pijama' con Becky G, 'No me acuerdo' con Thalia, 'Amantes de una noche' con Bad Bunny, 'Otra cosa' con Daddy Yankee, 'Dutty Love' con Don Omar,​ 'Crazy In Love' con Farruko, 'Fotos y Recuerdos' (remix) con Selena y 'Perdido en tus ojos' con Omar, entre otras.