Ozuna lanza tema “Coméntale” y la está rompiendo en las redes [VIDEO]

Juan Carlos Ozuna Rosado, simplemente conocido en nuestro país y en el mundo como Ozuna, utilizó sus redes sociales este miércoles 12 de septiembre para dar a conocer su nuevo videoclip y que ya es un éxito en la plataforma de videos digitales, Youtube.

El cantante puertorriqueño y la superestrella del reggaetón compartió en su cuenta de Twitter e Instagram el enlace del videoclip de “Coméntale”, sencillo donde participa el artista estadounidense Akon.

En pocas horas, el video logró más de medio millón de reproducciones en Youtube y muy buenos comentarios por parte de sus seguidores.

Como se sabe, Akon, un cantante estadounidense de origen senegalés de hip hop, en más de una ocasión manifestó su interés en la música urbana latina y ahora lo demuestra con este nuevo dúo musical, donde canta en español.



”Coméntale”, la nueva canción de Ozuna, pertenece al álbum Aura y el video fue grabado en República Dominicana, mostrando escenarios como el Anfiteatro de Altos de Chavón y El Museo Faro a Colón.

Los seguidores de Ozuna no dejaron de elogiarlo. “Que buen duo, no esperaba esto”, “Está muy buena, un buen logro Ozuna”, “Sin duda alguna Ozuna será una leyenda, Dios bendiga su talento”, “Y después de dos semanas ha llegado #Comentale, muy buen tema Ozuna, eres una ostia .. se ve genial, ojalá la rompas y llegues a 1 billón de vistas” y “Ozuna, el mejor del momento. Ojalá Akon se quede, me encantan sus canciones como Smack That I Wanna Love You”, fueron algunos comentarios que se dejaron notar en la sección de comentarios de Youtube.



Según los cibernautas, esos lugares fueron utilizados por Daddy Yankee para grabar “Limbo”