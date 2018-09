Robert Redford: “No puedo durar para siempre”

Actor, director, ecologista. Ganador de los premios Óscar y Globo de Oro y considerado ‘sex symbol por varias generaciones’, Robert Redford, a sus 82 cumplidos el mes pasado, acaba de anunciar su retiro de la actuación. Y lo ha hecho en el Festival de Cine de Toronto, donde ha presentado ‘The Old Man & the Gun’ en la que interpreta a un encantador ladrón de bancos capturado 17 veces durante el curso de una carrera criminal de 60 años, logrando escapar de la cárcel cada vez.

“No puedo durar para siempre”, dijo el actor, ante un coro de aplausos, tras la presentación de la película, que marca su último trabajo como actor. Ahora, tomando sus propias palabras, tiene planes de seguir dirigiendo.

“La verdad es que realmente siento que es hora de que me retire. He estado haciendo esto desde que tenía 21 años. He puesto mi alma y mi corazón en ello a lo largo de los años. Pensé: ‘Es suficiente’. ¿Por qué no lo dejas mientras estás un poco adelantado? No esperes a que suene la campana. Sólo vete”. Así que sentí que había llegado mi hora y no podía pensar en un proyecto mejor que este filme para mi despedida”, dijo el veterano, el mes pasado.

Sobre ‘The Old Man & the Gun’, comentó: “Siempre me he sentido atraído por la idea de los bandidos desde que era niño e interpreté mucho esos papeles en mi trabajo, así que sólo sigo esa línea. Es una película alegre. Es una historia real. Es una película maravillosa para pasarlo bien”, agregó.

Películas como ‘Todos los hombres del presidente’, ‘El golpe’ y ‘Memorias de África’ convirtieron a Redford en una de las mayores estrellas de la década de 1970 y 1980 pero, a pesar de ganar un Óscar como director de ‘Gente corriente’ en 1980, nunca ha ganado un premio de la Academia como actor. ❧