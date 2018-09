Stefano Tosso conmueve con mensaje a su padre a dos años de su muerte

Un día como hoy, pero hace dos años, el Perú estuvo de luto por la sorpresiva muerte del actor Ricky Tosso, quien vio la luz por última vez el pasado 11 de septiembre de 2016. Como era de esperar, amigos y familiares lo recordaron a través de las redes sociales.

Vía Instagram, su hijo único, Stefano Tosso, compartió con sus seguidores un extenso y emotivo mensaje para su padre, de quien sigue sus pasos en el mundo de la actuación.

“Han pasado ya 2 años y te extraño más que nunca. Ya no hay fotos de nosotros que no haya usado y eso me parte en dos. Tampoco soy fan de decir lo que siento en mis redes. Pero hoy sí. Veo que todo el mundo te celebra con amor, te recuerda siempre con cariño, con respeto y eso me animó a hacerlo públicamente también”, manifestó Tosso en la primera parte de su sentido mensaje.

Stefano Tosso, quien participó en la novela ‘VBQ, empezando a vivir’ como antagonista, aseguró que él más que nadie lo ama. “Todos te conocen y te aman, pero nadie como yo. Muchos me conocen y me aman, pero nadie como tú. Hoy te extraño con el corazón en la mano. Gracias por seguir aquí, por que te siento siempre. Besos a todos arriba!”, concluyó el ex chico reality en su Instagram.





Sheyla Rojas no dudó en comentar la publicación de Stefano Tosso en Instagram, mientras que otros famosos también rindieron homenaje al querido y recordado actor.

Ricky Tosso era una fuerza de la naturaleza, no tengo otra forma de describirlo, aun lo extraño

Gracias por todo Gordo ✌🏻️ pic.twitter.com/27MwtP6wf7 — Germán Loero (@GermanLoero) 11 de septiembre de 2018

Besos hasta el cielo querido Ricky. pic.twitter.com/9FHLO1ZU6n — Christian Meier (@oliverdog) 11 de septiembre de 2018

Hace dos años, la noticia de la muerte de Ricky sorprendió a todos y entristeció a miles. Tosso perdió la dura batalla que tuvo contra el cáncer y no le quedó de otra que descansar para siempre. La noticia en aquella oportunidad fue confirmada por su cercana amiga Bettina Oneto, quien compartió una imagen de ambos y la describió: “Mi hermano partió”.



En julio del 2016, el actor reveló en conversación con la Chola Chabuca, que había vencido un segundo cáncer. “En octubre de 2015 me volvió el cáncer. Me hicieron 6 quimioterapias y 25 baños de acelerador lineal porque fue un cáncer al pulmón”, declaró el actor en ese entonces. “Yo tomo las cosas con mucho humor. Antes decía, cuando ahora no pueda dormir no contaré ovejas sino cangrejos”, agregó Ricky.