El actor Mauricio Henao tilda de 'loca' a Marjorie de Sousa, ¿por qué?

El actor colombiano Mauricio Henao tildo de 'loca' a Marjorie de Sousa luego que se enterara que a Julián Gil lo multaron por no asistir a tiempo, la semana pasada, al centro de convivencias, donde le esperaba su hijo y su expareja.

El galán de la exitosa serie 'Señora Acero' no escatimo en redes sociales y le agredió de forma verbal a Marjorie de Sousa aduciendo que Julián Gil está viviendo una gran injusticia por culpa de ella. El mensaje de Mauricio Henao generó más de una sorpresa en Instagram.

"Loca, esta tipa LOCA", comentó el actor colombiano en la publicación que hizo Julián Gil en su perfil de Instagram, luego que este conociera la decisión del juez y las noticias en torno al caso con Marjorie de Sousa.

"Hoy circula en las redes que se me multó por no acudir el pasado sábado al centro de convivencia en la Ciudad de México con mi hijo Matías", escribió Julián Gil en la prima parte del extenso mensaje que difundió en redes sociales.

Julián Gil explicó por qué motivos no pudo asistir a esa importante cita donde se encontraría con su pequeño Matías.

"No acudí por motivos de trabajo, mi abogado presentó en tiempo y forma el oficio solicitando la cancelación de las convivencias, debidamente acreditadas y justificadas", expresó.

Como era de esperarse, el comentario del colombiano Mauricio Henao no pasó por alto en Instagram y obtuvo más de 2 mil 'Me gusta' y docenas de comentarios que cuestionaron la forma de referirse a Marjorie de Sousa.

Hasta la fecha, Marjorie de Sousa no se ha referido sobre el particular, las razones se desconocen, pero una de los posibles motivos es porque no está enterada del mensaje que dejó el galán de 'Señora Acero'.

