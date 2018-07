Luis Miguel, inauguró con éxito festival en España

Una vuelta por la puerta a los escenarios, protagonizó el cantante Luis Miguel, quien se presentó, ante 2000 personas, en el Auditorio de Cap Roig, Girona, festival que impulsa la Fundación Bancaria 'la Caixa'. "Quedó muy claro que el mexicano, aunque nacido en Puerto Rico, es una estrella global que trasciende fronteras y que cuenta con seguidores en los cinco continentes", informó la agencia Efe.

"Luis Miguel se entregó al límite quizá para demostrar por qué es una estrella mundial de la música o, simplemente, por qué sabe cumplir con sus seguidores y, por qué no también, por sentirse contagiado del ambiente de los jardines de Cap Roig. El mexicano, tras arrancar con una intro, inició una espiral creciente en forma de baladas que bordó con clásicos como 'Por debajo de la mesa', 'Culpable o no' o 'Hasta que me olvides'", se informó.

A ese nuevo empuje de popularidad gracias a la serie que emite, los domingos, Netflix, se le suma la publicación de un nuevo disco después de años sin hacerlo, con lo que la expectación que había generado esta actuación exigía de una entrega a la que el protagonista respondió con creces. El Cap Roig, recibirá, hasta el 22 de agosto, a figuras de la talla de Andrea Bocelli, Sting, Maná, Juanes, Joan Baez o Roger Hodgson, pero también los de Pablo López, Antonio Orozco, Luz Casal, Rosario, Loquillo o Antonio José. Precisamente, el de este último artista, es la fecha destinada para recaudar fondos para trabajar por la integración laboral de personas con problemáticas de salud mental, informaron los organizadores.